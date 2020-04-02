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夏普旗下歐洲、印、陸廠加入生產口罩　戴正吳：將成為長期、永續經營的事業！

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▲夏普計劃取回SDP。（圖／路透）

▲夏普1日宣布將在生產歐洲、印度和中國大陸的據點生產外科口罩。（圖／路透）

記者王曉敏／台北報導

新冠肺炎疫情全球大流行，各地抗疫醫療設備開始出現供不應求的情況，使許多原先並未生產醫療設備的製造商陸續宣布將投入防疫產品的生產。電子廠夏普（Sharp）1日宣布將在生產歐洲、印度和中國大陸的據點，生產外科口罩，以應對疫情突發的大量需求。

夏普上周公告，應日本政府的要求，該公司於2月28日決定生產口罩，並於3月24日開始生產，生產地點在夏普三重縣多氣郡多氣町工廠，初期日產量約為15萬片，未來目標日產能可達50萬片。據日經新聞報導，夏普社長戴正吳在本周三表示，將在歐洲、印度和中國大陸的據點生產外科口罩。

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戴正吳在致員工的信件中表示，製作口罩可能「將成為一項長期、永續經營的事業。」至於這些海外據點開始生產的日期及規模，則將會於日後決定。報導指出，夏普此舉是母公司鴻海於2月份發起的醫療用口罩生產措施的延伸。

據陸媒報導，鴻海集團深圳龍華廠區自2月5日已開始導入口罩生產線。而上個月也有台灣網友發現，鴻海旗下的「鴻騰精密」已取得醫療器材許可證字號，將逐步量產醫療級口罩。

此前包括Giorgio Armani、運動品牌NIKE、美國職業棒球大聯盟球衣製造商Fanatics，以及義大利超跑廠Lamborghini（藍寶堅尼）等皆相繼投入生產口罩與防護衣等防疫產品的行列。而LVMH集團也動員旗下Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy（紀梵希）香水生產線，全力生產乾洗手。

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