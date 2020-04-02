迦薩僅96台呼吸器　以色列「休戰」提供哈馬斯人道援助

▲以色列與巴勒斯坦的關係一直十分緊張。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭教遜尼派組織「哈馬斯」（Hamas）所統治的迦薩走廊長期有著貧窮的問題，因此當局擔心醫療機構的不足，將難以防堵疫情。雖然以色列和巴勒斯坦一直處於緊張關係，不過隨著新冠肺炎疫情擴張，在衡量後也決定為迦薩（Gaza）走廊提供人道主義援助。

據《中東觀察》（Middle East Monitor），「哈馬斯」所統治的迦薩走廊處於貧窮的狀態，當地僅有96台的呼吸器，不過人口卻高達200萬，因此當局十分憂心，嚴重不足的醫療機構恐怕難以防堵新冠肺炎。

以色列和哈馬斯都將迦薩走廊的邊境封鎖，以避免感染擴散，不過迦薩當局則呼籲外國能夠提供人道主義援助，以色列對此衡量後，決定對迦薩走廊提供任何援助，並希望能夠藉此得知在2014年與巴勒斯坦的以巴衝突中， 2名以色列士兵的下落。

以色列的國防部長納夫塔利.貝內特（Naftali Bennett）表示，「在談論迦薩人道主義世界的那一刻，以色列也有人道主義需求」。以色列一直都很關心2014年戰爭中，那2名士兵的下落，因為兩人目前仍由哈馬斯「保管」。不過哈馬斯從沒有說過這2名士兵是死是活，更沒有提供兩人生命的相關資訊。

巴勒斯坦的官員則表示，以色列所佔領的約旦河西岸政府提供援助後，他們也將在世界衛生組織（WHO）的協助下，把1500套新冠病毒的檢測試劑捐給迦薩。

另外，3月30日一直是巴勒斯坦所舉行的「土地日」，從1976年起，約旦河西岸及迦薩走廊的巴勒斯坦人都會出面，一同要求非法統治的以色列人離開。「土地日」已經舉辦長達40多年，然而今年卻受新冠肺炎的疫情影響，取消往年的集會，並改成線上舉辦抗議活動。