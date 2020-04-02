機密文件曝大陸低報確診數？　川普撇清「沒收到」：我不是中國會計師

▲美國總統川普。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國目前是全球新冠肺炎確診人數最多的國家，總統川普日前表示，他們並不知道中國政府是否有隱匿病例數及死亡人數，但自己與中共領導人習近平關係良好，雙方還共同進行了許多方面的努力。他還聲稱，自己並沒有收到任何情報報告，至於數值是否精確，「我不是中國的會計師」。

據《CNBC》報導，日前有3名美國官員向《彭博社》表示，白宮上週有收到一份機密報告，內容表明了中國故意低估新冠肺炎疫情所帶來的影響，並低報了數據。不過川普則澄清，「我們還沒有收到」任何情報報告，更不知道中國政府是否有隱匿確診人數及死亡人數。

▲中共領導人習近平。（圖／翻攝新華網）

川普先前曾對中國提供的數據表示懷疑，不過在當地時間1日，他卻只有與對方談論「美國及北京的貿易關係」，並透露中國將向美國農民購買價值數十億美元的產品。而針對新冠肺炎的相關問題，川普則只說，「我們真的不知道」。

川普在談論到習近平時表示，「那天晚上我們打了個電話，我們正在許多不同方面共同努力」，對方還買了很多東西，並讓我們的農民賺飽錢。川普重申，自己與習近平的關係非常好，「我們與中國達成了一項偉大的貿易協議，我們想保留它，這種關係很好」。

新冠肺炎的流行始於湖北省武漢市，目前中國官方所提供的確診數據有8萬多例，而北京外交部堅持，病毒不一定起源於此。川普對此則表示，「關於他們的數字是否準確，我不是中國的會計師」。