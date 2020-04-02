振興內需！經濟部端「酷碰券」每人每月上限1千元

▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（2）日表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，追加預算超過百億元，將待疫情穩定後再上路。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院今（2）日拍板紓困加碼方案，經濟部長沈榮津表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，每人每月上限1千元，發放期間為三個月，將追加預算超過百億元，並待疫情穩定後再上路。

因應疫情紓困，行政院上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，行政院長蘇貞昌拍板追加特別預算1500億元，紓困規模達1兆500億元，強調要用「1兆元救台灣」。

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行政院長蘇貞昌表示，為控制疫情衛福部祭出社交距離、不要群聚等措施，消費者目前馬上出來消費的意願偏低，因此目前先以減輕業者營運成本負擔，以及資金融通、員工薪資上給予補助，至於振興折扣券、酷碰券的作法，將等疫情穩定後會提出鼓勵、補貼方案。

為振興內需市場，據了解，經濟部規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，折扣額度上看20%到25％，預計四月底上路，具體規劃仍待行政院拍板後公佈。

為振興國內經濟，鼓勵民眾增加買氣，沈榮津指出，經濟部參考民間的酷碰（coupon）優惠，吸引民眾花錢，由政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，最重要的期待是要刺激消費。

依據經濟部規劃，酷碰折扣方案與先前的消費券不同，主要在於要讓民眾先進行消費，再由政府提供折扣，以避免消費替代，未來將透過平台來協助，實體及數位形式可望並行。