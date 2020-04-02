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獨／紐約現況直擊「第五大道如陰屍路場景」　確診破8萬！街上人車淨空死寂

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記者張靖榕／綜合報導

截至台灣時間2日上午，紐約全州8.3萬例確診、至少1941死。長居美國的網紅「矽谷美味人妻」2日分享當地照片，紐約著名地標熨斗大樓（Flatiron Building）所在的第五大道，平日車水馬龍，此刻卻不見人車蹤影，宛如一座死城。

「矽谷美味人妻」表示，人在紐約的妹妹傳來幾張照片，當地時間下午1點拍攝於熨斗大樓附近的街景，「以前是車水馬龍，到處塞滿上班族和遊客（的地方），現在已經變成一個無人城，看了真難過。」同時她也希望紐約人能做好自我隔離，「相信很快會守得雲開見月明，天佑紐約！加油！」

▲▼美國紐約4/1現況。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲美國紐約1日現況。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熨斗大樓1902年完工，為當時紐約最高的摩天大樓之一，也是第一代鋼構建築，加上令人印象深刻的外型，使其不僅有名，也常出現在許多經典電影及攝影作品中。大樓位於曼哈頓下城，距離觀光客朝聖必去之地的時代廣場（Time Square），僅約1.6公里。

▲▼美國紐約4/1現況。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼熨斗大樓所在的第五大道，街上幾乎不見人車。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權／翻攝自Google map。）

▲▼美國紐約4/1現況。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼紐約熨斗大樓。（圖／翻攝自Google map）

▲紐約平日街頭相當熱鬧。（圖／翻攝自Google map。）

紐約作為擁有862.3萬人口的國際級大都市，塞車幾乎是每日例行公事，即便走在人行道也很容易與人撞個正著；然而新冠肺炎登陸西岸的華盛頓州不久後，紐約州便在一個月內躍升成為疫災中心，其中又以紐約市的情況最為嚴重。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及州長古莫（Andrew Cuomo），3月相繼下達市、州級居家禁足令，不過每日確診人數仍逐漸攀升，預計在接下來的兩周內達到疫情高峰。截至台灣時間上午10點，美國確診人數達到21萬5417例，累計5116死。

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