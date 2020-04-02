「疫情+沙俄石油戰」雙打擊　美國石油大廠凍未條...聲請破產

▲懷汀石油公司也受到新冠肺炎疫情影響。（示意圖／路透社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情帶來了許多不確定性，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯所引發的價格戰持續太久，雙重打擊讓美國頁岩油大廠「懷汀石油公司」（Whiting Petroleum Corporation）淪為受害者，並向法院聲請破產保護，其股票也在紐約證券交易所暫停交易。

據美國商業雜誌《富比士》（Forbes），總部位於美國科羅拉多州（Colorado）丹佛市（Denver）的懷汀石油公司已向德州南區破產法院聲請第11章破產保護，並使股票在紐約證券交易所暫停交易。

懷汀石油公司的聲明寫道，董事會已經得出結論，由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯引發的石油價格戰持續太久，加上新冠肺炎所導致的不確定性，因而讓石油和天然氣的價格嚴重下跌，財務重組或許是目前舒緩現況最好的方式。

懷汀石油公司表示，他們的資產負債表上有超過5.85億美金（約新台幣177億元）的現金，之後將繼續按照商業承諾開展業務。他們還指出，之後在財務重組的過程中，仍會履行財務義務，並且不需要任何額外的融資。

懷汀石油公司聲請破產後，可以減少至少22億美元（約新台幣666億元）的債款，目前也與債權人全面達成協議，日後將在重組後，給予3%公司的新股份。

懷汀石油公司在聲請破產前，股票已於盤前交易中下跌了12%，且在三個月內，股價就下跌了91%。

據悉，懷汀石油公司成立於1980年，截至2019年12月31日，共擁有4.854億桶石油當量的估計探明儲量，其中55%為石油，21%為天然氣液體，另24%則為天然氣。