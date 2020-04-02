蘇貞昌率13閣員被抓包「沒戴口罩」…除林佳龍　網狂洗版：安全距離呢？

▲行政院臨時院會後記者會，蘇貞昌院長等其他部會官員共14人在舞台上 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院2日召開臨時會，會後由行政院長蘇貞昌率13位閣員共同開記者會對外宣布「紓困2.0」的方案措施。不過，政府進入積極宣導要保持「社交距離」，但是在記者會上官員們座位都非常靠近，網友觀看直播時不斷留言洗版「說好的安全距離呢？」

為防止新冠肺炎疫情擴大，指揮官、為服部長陳時中鼓勵「社交距離」，「室外保持 1 公尺，室內間隔 1.5 公尺」，若有特殊狀況，須戴口罩或使用隔板，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。

不過行政院在記者會上，由院長蘇貞昌、副院長陳其邁將親上火線，率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君、主計總處主計長朱澤民、行政院政務委員龔明鑫、行政院秘書長李孟諺，共14名官員在舞台上，看起來相當擁擠。

網友認為官員沒有保持「社交距離」，紛紛在直播留言表示，「怎麼沒保持應有的距離？」、「口罩呢？安全距離呢？」、「社交拒離」，此外，還有網友發現只有林佳龍最乖，有戴上口罩。

▲網友留言洗版，官員未保持安全社交距離。（圖／翻攝ETtoday直播）



至於為何沒有戴口罩，記者會結束後陳時中表示，限定非特定人事公共場何，但在場官員都是特定的人，至於媒體攝影大哥互相靠的很近，大家應該都要戴口罩。

林佳龍則解釋，「是可以不用帶啦！」但先前觀光局有一位主秘的兒子感染新冠肺炎，而該主秘雖然採檢陰性，且雙方沒有直接接觸，但外傳對方有來交通部開會，儘管當時已要散會，且對方也有戴口罩，「不過基於自我健康管理最高標準，我還是戴一下口罩。」

▲行政院臨時院會後記者會，衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）