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世衛預測：新冠肺炎確診人數恐飆100萬、5萬人死亡！

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎席捲全球，世界衛生組織（WHO）近日表示，眼看確診或是死亡人數不斷增加，他們感到「深切關注」，且預計在未來幾天內，感染人數將飆升至100萬和5萬死亡病例。值得一提的是，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，全球感染人數為93萬，死亡人數為4萬7千人。

根據CNBC報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週三在日內瓦總部的新聞發佈會上說，「過去5週，我們見證了新增病例的數量幾乎呈指數增長，幾乎遍及每個國家和地區」。據報導，他還說，3個月前湖北武漢第一次爆發新冠肺炎時，全世界都對這種病毒一無所知，甚至科學家也都不了解，這也就是後來全球大流行的原因。

此外，WHO官員表示，政府的封鎖雖然還不足以抵抗病毒的入侵，甚至可能對社會還有經濟造成很大的衝擊，但是如果不這樣做，就會有更多人遭殃。WHO突發衛生事件計劃執行主任邁克·瑞安博士（Mike Ryan）則表示，如果能夠擺脫經濟上帶來的衝擊，各國的領導人必須建立自己的公共衛生體系，控制這種病毒，最終開發出疫苗根除。

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