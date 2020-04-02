火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」狂辯：都是她傳染肺炎給我！

▲義大利西西里島女醫遭護理師男友殺害，只因為覺得被傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情屬全球第三嚴重，醫療人員在前線除了搶救生命之外，面對自己身體健康狀態也相當擔憂。未料近日傳出西西里島一名27歲女醫師，遭到28歲護理師男友殺害，原因竟是男友認為女友傳染新冠肺炎給他，所以選擇殺人滅口。

根據英國《太陽報》報導，女醫師柯蘭塔（Lorena Quaranta）在新冠肺炎疫情中，就是前線醫療人員之一，她和男友迪佩斯（Antonio De Pace）都在西西島當地一間醫院任職。日前迪佩斯向警方自首，表示自己殺害了女友，警方抵達後發現柯蘭塔的屍體，且迪佩斯更是圖想要輕生。

▲兩人在社群網站上看似相當恩愛。

警方將迪佩斯送往醫院後，開始進行殺人動機調查。迪佩斯表示「因為被女友傳染了新冠肺炎，所以將她勒斃」。令人遺憾的是，案發前幾日，柯蘭塔才在社群網站上發表「義大利死亡的41名醫師，都是因為缺乏醫療配備，但現在我們比以往有了更多責任、更熱愛生活，對自己跟家人、國家尊重」。

警方沉痛的表示，柯蘭塔努力在前線救援，竟發生這種悲劇。而在警方調查當晚，立刻替柯蘭塔與迪佩斯進行新冠病毒篩檢，初步結果則為陰性反應，訊後了解迪佩斯的犯案動機後，將會宣布判刑。