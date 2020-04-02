湖北10蝙蝠洞發現300冠狀病毒　釀實驗室陰謀論…研究員徒手抓影片曝光！

▲中國一段研究人員進入蝙蝠洞的影片，成為「實驗是陰謀論」的起源。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發進入第4個月，起源點中國目前進入疫情平緩階段，多省陸續開始解除部分限制。近日在新冠病毒的討論上，中國網路上出現一段影片，一名研究人員深入約10多個蝙蝠洞研究，找出300多種冠狀病毒，卻引發國際間討論，出現「實驗室流出病毒」的陰謀論，對此影片中的研究人員出面表示，「在進行研究時自己也非常害怕！」

根據英國《每日郵報》報導，這部七分多鐘的紀錄片，中國的田姓研究人員，他深入了湖北省約十多個山洞中，針對蝙蝠進行研究，且時間點就在2019年年底，時機相當敏感。片中可以看到田姓研究員經過斟酌後，戴著手套的手即抓住其中一隻蝙蝠並取下身上的毛髮進行研究。

▲武漢實驗室發出蝙蝠一說，專家反駁：我也很怕。（圖／示意圖／路透）

而這一段影片卻讓國際間出現「實驗室流出病毒」的陰謀論，或是美軍、俄羅斯等生化武器一說，縱使已經有研究指出，新冠病毒不可能是「人類製造」的，且病毒株結構也顯示來自於大自然，但仍有隱約的聲音影射「武漢實驗室製造新冠病毒」一說。

對此影片中的田姓研究員接受外媒訪問時指出，「這一輩子我幾乎都在潮濕、黑暗的洞穴待上很長一段時間，捕捉蝙蝠進行研究工作，從是病毒跟樣本採集分類，就是大家隱形的防護者」。田姓研究員也指出，蝙蝠身上攜帶各種病毒，大部分的人類疾病病毒都能在牠們身上找到，「面對這樣的未知，其實也會感到很害怕，所以每一個細節都很謹慎，在這過程中，反而更容易接觸到病毒」。

田姓研究員在10年間走訪至少10多個未開發的洞穴，找到了300多種病毒，「當然希望這些病毒只會用於科學研究，並不會出現在人類生活中」。然而外媒《華爾街時報》卻公開了田姓研究員未穿防護衣、且接觸到蝙蝠尿的情況，令人有些憂心。美國政界人士也向《華爾街時報》透露，田男在武漢疾控中心工作，離華南市場相當近，不得不說仍有傳染風險。