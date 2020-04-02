　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎疫情，日本街頭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京都3月25日至4月1日間的確診案例有高達4成不到40歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎持續蔓延，尤其是首都東京的疫情最為嚴重，確診人數自3月25日起更是不斷飆升。《日本放送協會》針對東京3月25日至4月1日的確診病例進行調查，發現有高達4成的確診個案都是不到40歲的青壯年，東京都政府也懷疑，確診數據可能只是「冰山一角」，還有更多人已經感染新冠病毒而不自知，因此呼籲民眾勿必減少非必要外出。

根據《日本放送協會》報導，東京都原本單日新增確診人數都在20人以下，怎知3月25日時突然暴增至41人，隨後連續5日天天創下新高，31日更是一口氣新增至78例。《日本放送協會》根據25日至1日間確診的416人進行分析後發現，感染人數最多的年齡層是30多歲的89人，此外20多歲的有62人、10多歲有8人、未滿10歲有4人，未滿40歲的確診病例共計163人，佔整體的40%。

對此，東京都政府表示，這些確診的年輕人很有可能只是冰山一角。如果感染新冠病毒的年輕人能夠早日發現，也能減少傳染給抵抗力較差的老年人的風險。東京都政府同時也呼籲年輕人，一定要謹慎行動，避免疫情在年輕族群中迅速擴散。事實上，東京都知事小池百合子早在先前就已經呼籲民眾，盡可能不要前往酒吧、夜店以及KTV等人潮聚集的娛樂場所，減少感染的可能性。

另一方面，東京確診病例日增幅連日創新高，31日才寫下78例最高紀錄，1日又通報66例，累計達到587例。東京都政府原先預計讓2月底便停課的公立學校自4月新學期開始上課，眼看疫情升溫，教育委員會1日開會決定再延後1個月，至5月黃金週假期結束後再復課。

日本官員曾多次表示，國家處於緊急狀態邊緣，但還未到正式宣布的階段。菅義偉1日在記者會上重申此事並指出，現下是非常重要的時期，政府將採取一切必要措施，將疫情對經濟的影響降到最低。

ET快訊
兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了　命理師警告：連香都不
蘇貞昌率13官員開記者會沒戴口罩　陳時中認「合格」
紓困加碼！　經濟部端「酷碰券」每人每月上限1千元
「經濟陳時中」出現了！蘇貞昌指定他每天出面跟國人報告
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

獨／紐約現況直擊「第五大道如陰屍路場景」　確診破8萬！街上人車淨空死寂

身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

一夜通報563死亡病例打臉佛系防疫　英太平間不夠用「狂蓋停屍場堆遺體」！

以台灣為例！　CNN：亞洲「戴口罩」防疫也許才是對的

美國1個月「慘淪重疫區」破20萬人確診　3大漏洞讓狀況…只差一步全境崩潰！

日女嬰命危送醫...「肺部CT怪怪的」採檢才知染疫　44醫護被迫隔離14天！

台灣防疫有成　外媒：挺台加入WHO力道前所未見

抗體檢測可在30天內推出！　白宮專家：成功就能幫助全體醫護

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

獨／紐約現況直擊「第五大道如陰屍路場景」　確診破8萬！街上人車淨空死寂

身體勇不怕死？東京40%感染者不到40歲...年輕人愛玩成隱藏高風險群

美單日激增917死創新高　洛杉磯市長搶先中央喊話：全民外出請戴口罩！

一夜通報563死亡病例打臉佛系防疫　英太平間不夠用「狂蓋停屍場堆遺體」！

以台灣為例！　CNN：亞洲「戴口罩」防疫也許才是對的

美國1個月「慘淪重疫區」破20萬人確診　3大漏洞讓狀況…只差一步全境崩潰！

日女嬰命危送醫...「肺部CT怪怪的」採檢才知染疫　44醫護被迫隔離14天！

台灣防疫有成　外媒：挺台加入WHO力道前所未見

抗體檢測可在30天內推出！　白宮專家：成功就能幫助全體醫護

北市「中西美食前身」吹熄燈號！31年走入歷史...網：全家最愛的餐廳

風.LUXURY／羅杰杜彼雙陀飛輪飆886萬身價　新材質超輕、機芯與錶帶發光很持久

不只做口罩！北美福特生產「呼吸器」抗疫、100天內可達5萬台

國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑　最快10分鐘有結果！

點連結「14萬臉書粉專消失！」　沛沛還原被盜過程...崩潰：開玩笑嗎

銀行阻詐守護民眾財產　新營警表揚感謝有功行員

疫情搗亂復工路空姐老婆繼續放育嬰假　哈孝遠「領半薪卯起來繼續生」

用龍眼木烤的！桃園銷魂碳烤吐司　花生醬＋起司蛋超邪惡

海豚被鯊魚攻擊擱淺　後送治療良好！發出高頻音彷彿說：我要活下去

尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

國際熱門新聞

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

蔡總統宣布捐口罩　歐盟主席首度公開感謝台灣

成龍、史特龍被點名也拍過色情片

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

美神經外科權威　染新冠病毒病逝

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

紐約單日391死！州長下令：關閉所有遊樂場

美機密報告「認證」中國隱匿疫情：低報數字

世衛專家受訪避談台灣　瑞典媒體抱不平

更多熱門

相關新聞

大聯盟取消「熊雀大戰」倫敦賽

大聯盟取消「熊雀大戰」倫敦賽

致力於將棒球推廣至歐洲的大聯盟，去年倫敦賽「基襪大戰」大獲好評，今年在搬出另一個世仇組合「熊雀大戰」，不過因為新冠肺炎疫情被迫取消，而主席曼弗瑞德（Rob Manfred）也在2日表示，經過深思後，認為這場賽事不可能進行下去。

大陸3月派9架包機「接1457人回家」！

大陸3月派9架包機「接1457人回家」！

院會只有他戴口罩…林佳龍回應了

院會只有他戴口罩…林佳龍回應了

河南郟縣「二度封城」　3醫師無症狀感染

河南郟縣「二度封城」　3醫師無症狀感染

振興內需！經濟部端「酷碰券」每人每月上限1千元

振興內需！經濟部端「酷碰券」每人每月上限1千元

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

威秀求政府下令「電影院全關閉」

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

獨／小薰認愛14個月全家挺　鄭人碩「填補癌母空缺」成關鍵

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣西部「唯一淨土失守」　嘉義縣20多歲女確診

翁仁賢放火燒父母　被害親人慘況曝光

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面