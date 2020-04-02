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尚丹號4死8確診…請求2日佛州上岸　川普出手解決：英加將接回公民

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▲荷美航運的郵輪尚丹號（Zaandam）。（圖／路透）

▲荷美航運的郵輪尚丹號（Zaandam）已有8人確診、4人死亡，預計2日抵達美國佛州，請求上岸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

荷美航運的郵輪尚丹號（Zaandam）累計4人死亡、8人確診新冠肺炎，219名乘客與船員出現流感症狀，姊妹船鹿特丹號（Rotterdam）也有14人出現症狀，2艘郵輪預計2日早上抵達美國佛羅里達州，請求批准上岸。美國總統川普1日表示，他正在解決這項問題，英國、加拿大政府也在擬訂計畫接回公民。

CNN報導，川普1日表示，政府正在調查2艘郵輪，並已通知加拿大當局，「船上有很多加拿大人、英國人，他們會來把船上的人帶回家。我們也有美國人（在船上），其中一些人病得很嚴重，我們正在解決這個問題，我正在跟州長討論這個問題。」

荷美航運（Holland America Line）先前表示，2艘郵輪希望停靠佛州，但在美國當局批准以前，會遠離海岸等候。公司如今對此回應，「我們感謝川普總統的支持，以利解決乘客的人道主義困境。荷美航運呼籲佛州官員審視、批准我們的上岸計畫時，必須抱持同理心和理性。」

自從3月22日以來，尚單號累計8人確診，4人不明原因死亡，且有83名乘客、136名船員出現流感症狀；姊妹船鹿特丹號也有14人出現症狀。

荷美航運說明，45名症狀輕微的乘客將在船上隔離直到康復，只有不到10名旅客需要立刻上岸接受緊急醫療，已與佛州布勞沃德郡（Broward County）的醫療體系確認，若屆時順利上岸，可讓船上病患到院治療，除此以外不會占用太多當地醫療資源，「避免他們的健康受到更多傷害是必要的。」

►郵輪尚丹號爆「4名乘客死亡」！2例確診、138人出現類流感症狀

►尚丹號郵輪爆77人有類似流感症狀！　航向佛州「美國疫情告急」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
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