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一夜通報563死亡病例打臉佛系防疫　英太平間不夠用「狂蓋停屍場堆遺體」！

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▲新冠肺炎,新冠病毒,英國。（圖／路透社）

▲英國疫情升溫，加緊腳步建臨時醫院與停屍間。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

繼義大利後，英國的新冠肺炎疫情漸漸升上高峰，1日通報的單日死亡病例達到563人，截至2日上午確診人數達到29865人、死亡病例2357人。首相強生目前也因確診而在家班公，整個英國境內人人自危，相較於之前政府打出「集體免疫」的抗疫模式，如今對比顯得諷刺。近日更因為死亡病例暴增，當局大動作迅速建立太平間，面積甚至有2個足球場大。

根據英國《太陽報》報導，倫敦東部一處野林郊區，政府對當地民眾做出告知「將在附近興建停屍間」，且就位於一處火化場、緊急新建醫院「夜鶯醫院」（Nightingale Hospital）的附近，據悉是為了要放置因為新冠肺炎病逝的死者遺體，對此居民並未出現反對的聲浪，甚至無奈表示，「大家都知道現在是非常時期」。

▲新冠肺炎,新冠病毒,英國。（圖／路透社）

▲英國死亡病例單日通報達到563人，讓醫療體系負擔沉重。

疫情爆發初期，英國政府曾天真說出「集體免疫」就能夠抵抗新冠肺炎，遭到外界調侃根本是「佛系防疫」，未料如今英國擠進世界嚴重疫區前10名，且每日暴增的確診、死亡病例數量驚人，只能加緊腳步加蓋停屍間消化緊繃的醫療體系。因新冠肺炎死者遺體不能讓家屬領回，院方需要找地方放置後集體處理，而在火化下葬前這個「2個足球場」大的停屍場，將成為暫時安息處。

消息指出，在防疫期間，停屍間除了遺體處理者、醫護人員之外，連家屬都無法進入，主要原因就是有研究指出，感染者的遺體仍有病毒感染力，為避免擴散，政府不得不做出「家屬不得探視、領回大體」的決議，但也承諾將會在最後給予死者有尊嚴、安息的走完最後一程。

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