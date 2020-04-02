「把病患送到醫院等死」紐約1天7200急診…醫護值班16hrs只敢睡車上

▲美國紐約市曼哈頓的中央公園也搭建起臨時野戰醫院，收治新冠肺炎患者。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市成為新冠肺炎疫情重災區，30日通報多達7200起急救案件，創下歷史紀錄。許多緊急救護人員（EMT）出現症狀或超時值班，卻只敢睡在車上，以免傳染給家人，31歲的菲佛（Megan Pfeiffer）表示，抗疫前線非常緊繃，「我們基本上是把病患帶到醫院等死」。

根據ABC，紐約市急救人員工會Local 2507負責人巴茲萊（Oren Barzilay）說，911急救專線於30日接到7200通電話，打破歷史紀錄。他提到，4500名紐約市消防局的工會成員中，超過500人出現症狀，50多人確診，許多人在難得的休息時間只敢睡在車裡，以免傳染家人，「這真的是一份令人心痛的工作，完全不知道會發生什麼事情。我們把生病的人送到醫院，不知道他們是否能夠活著走出來。」

▲美國紐約市疫情嚴峻，醫療資源緊繃，急救與醫護人員也頻傳確診。（圖／路透）



紐約市消防局（FDNY）3月29日的最新數據指出，包括緊急醫療人員、消防員跟行政人員一共282名員工確診；23％、也就是950名急救醫護因病請假。但發言人解釋，有些人是在正常工作時受傷，與疫情無關。

皇后區消防局急救人員菲佛向《紐約郵報》表示，情況非常緊繃、令人疲憊，已經超乎想像，「我們基本上是把病患帶到醫院等死……真的很多人生病，其他人也開始恐慌，只要出現症狀就打給我們……我去的每一間皇后區醫院都滿了。」她提到，許多同事開始自我隔離，避免感染親友，自己也時常睡在消防局裡，「很多人不會回家」。

▲一名曾赴伊拉克工作的急救人員表示，紐約現在的狀況真的如同戰場。（圖／路透）



另一名急救人員亞雷斯（Phil Suarez）曾赴伊拉克北部摩蘇爾（Mosul）擔任人道救援工作者，他認為防疫前線如同「戰場」是非常貼切的比喻。他向《路透社》透露，每次看見病患家屬不被允許陪同進入救護車或探病，往往淚流滿面，「我們真的就是帶走他們所愛的人，在許多情況下，我們也知道他們將永遠不會再活著見面。這些人很有可能孤獨地在病床上死去，這是一種深刻的悲傷。」

亞雷斯透露，上周值班16小時才回家，大多數救護車任務都與新冠肺炎有關，而紐約急診機構此前唯一一次如此忙碌就是在911事件的時候。他也坦言，同事們都擔心在工作時感染，「我們只是擔心我們會因此倒下，我們將會成為死去的那2％。」

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