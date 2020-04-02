美國1個月「慘淪重疫區」破20萬人確診　3大漏洞讓狀況…只差一步全境崩潰！

▲新冠肺炎讓美國成為現今最嚴重疫區。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在中國開始蔓延時，歐美國家對於病毒「態度輕忽」釀成了如今失控的狀態。尤其美國對於戴口罩，遲遲不願意承認其重要性，直到現在全球超過90萬人確診，國際間仍對於「戴口罩」充滿爭議。截至2日美國確診達到213372人、死亡病例4757人，短短一個月淪為重疫區，外媒即分析3大漏洞最終導致這樣的結果。

綜合外媒報導，川普上月29日表示，新冠肺炎在美國疫情嚴重，但未來兩周恐怕將會再惡化，且原先頒發的「社交距離防疫建議」也延長至本月30日。而這一切落後的防疫行動，讓民眾對於疾病危機感低，再加上3大漏洞，讓整體狀況雪上加霜。

口罩是什麼？不需要？

美國目前所面臨的問題，是在一個月前根本未料到的，全球有一半的口罩來自中國，在疫情爆發之初，所有能「得到、買到、掃到」口罩的地方幾乎早就沒了，包括美國在內等國家幾乎沒有限制口罩購賣，也就被當時疫情嚴重的國家遊客、民眾購買光。

直到疫情爆發，美國醫護人員驚覺過內口罩根本供不應求，加上一般民眾也開始搶購，最後在上月19日CDC竟發布「優化口罩供應策略」指導原則，指示醫療人員重複使用口罩，或以頭巾、圍巾做成的自製口罩取代。

全美市長會議（U.S Conference of Mayors）近期訪問213個美國城市的首長及官員也發現，91.5％城市的前線救援、醫療人員沒有足夠口罩；88.2％城市除了口罩外，沒有其他足夠的個人防護設備供給前線人員；而85％城市或區域內醫療機構，則是缺少新冠肺炎重症患者需要的人工呼吸器。不僅口罩，瞬間爆發的疫情，讓美國醫療體系根本無法招架。

▲疫情挑戰著川普的連任之路。

醫療費用可能花掉一般美國人整個月的薪水

美國雖然老年福利好，但醫療費用高昂是全世界都知道的事情，疫情爆發初期，美國還是零散個案，縱使大家知道感染力很強，卻因為高昂的醫療費用，導致不敢就醫、自行吃藥解決，釀成不可收拾的狀態，「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）預估，治療新冠肺炎約花費9700美金（約台幣29萬）若惡化重症，則可能達到2萬美元（約台幣60萬）。

這對一般美國工作者來說，是非常昂貴的代價，甚至比自己一個月的工資還要多，因此就算有疑似症狀的人也可能不去就醫篩檢或是延誤治療，大大提高的感染風險。

醫療體系比例不對稱

新冠肺炎在美國扎實挑戰著其架構、資源分配，「凱撒家庭基金會」調查報告顯示，美國每1000人口中只有2.6名醫師；病床跟人口比每1000人也只有2.8張病床，也就是說美國醫療體本身承載力較低，若碰到較大的流行疾病，很容易就會超過負擔，讓病患面臨無法治療的狀況。