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美國務院讚：台灣是真朋友！　抗疫模式值得全世界學習

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▲▼口罩,醫療口罩,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲口罩在全球大缺貨。（圖／達志影像／示意圖）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

總統蔡英文宣布 ，將捐1000萬片口罩給新冠肺炎疫情嚴重國家。美國國務院今日表示，台灣不只是民主成功故事，更是患難時的「真朋友」，並強調期待與台灣進一步合作對抗疫情 。

在武漢肺炎肆虐全球之際，蔡總統1日宣布，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家，包括美國、歐盟、 歐洲國家及友邦。外交部隨後表示，除了持續在台美防疫合作架構下，每週提供美國10萬片口罩，將再捐贈 200萬片口罩，協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

美國國務院不具名發言人今日以背景說明方式回覆中央社記者詢問時表示，台灣應對2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）疫情的成功模式，值得全世界學習。這名發言人指出，台灣不只是個民主成功故事，也是患難時的真朋友，美國人民深深感謝台灣的貢獻。

▲▼總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

這位發言人並強調：「我們期待在全球對抗2019冠狀病毒疾病的戰役中，與台灣進一步合作。」 自新冠肺炎1月底入侵美國以來，多州醫療院所皆傳出口罩、個人防護設備嚴重不足的問題。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截自發稿為止，美國確診病例已攀升至21萬3372例，為全球之冠，死亡4757人。

在美國國會方面，參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今日發布新聞稿，讚揚台灣捐贈口罩的決定。他表示，台灣十分願意協助全球對抗疫情，這項慷慨之舉再次說明，世界衛生組織（WHO）應賦予台灣觀察員身分。

代表科羅拉多州的賈德納指出，台灣額外捐贈的200萬片口罩中，100萬片會被用在聯邦政府防疫工作上 ，其餘100萬片則會分配給美國各州，其中科羅拉多州 會分得10萬片。賈德納強調：「我很榮幸能與蔡總統合作，推進美台關係。在此謹代表科羅拉多州迫切需要口罩的醫療人 員，對台灣致上謝意。」

眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）今天也推文表示，台灣捐贈1000萬片口罩給歐美 ，但中國卻在世界忙著對抗病毒之際，送出有問題設備 。約霍呼籲： 「在全球衛生安全上，WHO應重新思考該 向誰效忠。」（編輯：韋樞）

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