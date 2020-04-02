艱困2周！川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班　預測10-24萬人死亡

▲各國航空業面臨重大危機，美國也不例外。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國確診病例破20萬全球最多，總統川普周三（1日）表示，他正在考慮是否取消往來國內疫情熱區的國內線航班，此刻美國正掙扎著全力遏制疫情，因為根據估計，新冠肺炎最終可能造成全美10萬人死亡。

路透社報導，川普在白宮進行防疫簡報時表示，「我們肯定是有在考慮這件事，可是一旦你做了，你真的就是在把一個危及的產業（航空業）一巴掌拍在地上。」川普說白宮還在通盤考量中，而因為大部分乘客沒了需求，國內線的航班已經大幅刪減。

此項計畫是典型的雙面刃，一旦推出施行，可以將本就大幅縮減的航班再減低為趨近於零，阻擋乘客進出如紐約、加州、華盛頓州等疫情熱區，進而減少病毒流動，卻會重創各大航空公司。

▲川普掙扎。（圖／達志影像／美聯社）

川普上月31日指出，接下來的2周疫情會相當慘重，儘管社交距離防疫指引延長至4月底，而近8成的美國人民都在禁足令的限制下待在家中，仍預計會有10萬到24萬人因感染新冠肺炎病逝。

疫情當前，視線聚焦之外還有一場國際石油價格戰進行得如火如荼；簡報上川普持續展現「商人本色」，表示周五（3日）會和美國主要石油公司的高層會晤，商討接下來的辦法。

在疫情襲美之前，川普一向高舉「立高牆、美國先」的反移民大旗，隨著全國幾乎陷入經濟活動停擺，現在他也了解到拉美移民的「重要性」。他發現此刻就是美國需要移工的時後，並會確保這些原本就被允許進入美國農場的工人繼續工作，「我已經承諾農民，他們會繼續源源不絕地到來。」

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