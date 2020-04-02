美機密報告「認證」中國隱匿疫情　3匿名官員：確診死亡都低報

▲四川成都醫護人員搬運新冠肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情蔓延全球後，各國官方民間屢傳指責中國隱匿疫情，美國情報體系匿名官員1日透露，一項機密報告「認證」這個說法，中國不論在確診人數或死亡人數，都向外界低報數字。

根據《彭博社》報導，至少3名匿名官員透露這項機密報告的大概內容，但拒絕說出細節，其中一人指出，報告上周出爐後已經送達白宮；另外2人則表示，中國對外報導的國內確診數及死亡數都是「刻意不完整」，而報告裡的情蒐和判斷結果指向同一個結論 ─ 中國數字造假。

中國武漢2019年12月底爆發新冠肺炎疫情，至今近4個月，累計確診人數僅8.2萬例、3300人死亡，相較之下，美國爆發不過1個月，已突破20萬人確診、近5000人死亡；6000多萬人口的義大利，死亡數更高達1.3萬人。

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

美國副總統潘斯（Mike Pence）1日向CNN表示，若中國更加合作和坦誠的話，「我們現在的情況會好得多」，「從現有證據來看，12月底世界得知中國出現首例前，疫情老早就開始蔓延，而或許在11月就已經爆發。」

報導指出武漢封城時，不論中國國內或是其他國家，已經對官方通報的數字有很多理性的懷疑論點。中國不斷更改計算確診病例的定義，長達數周，只要病患未完全符合病徵就會被排除在外，更有許多病徵符合的病例，因檢測盒不夠未檢測，病逝後仍不納入確診病例。

病毒擴散全球後，令許多國家困擾的無症狀患者，中國也未全數納入統計，僅在3月31日新增1500例。

▼義大利疫情慘重。（圖／路透）

▲蓬佩奧再次呼籲中國、俄國等應該透明化疫情。（圖／達志影像／美聯社）

國務院免疫學家、白宮冠狀病毒工作組應對協調員比爾斯（Deborah Birx）於3月31日日表示，中國通報的數字影響了其他國家對實際疫情的推斷，當時醫學界針對中國提供的數據進行分析，得出的結論是「事情非同小可，但比原先預計的還要輕微。」

比爾斯表示如今看到西班牙和義大利大量的確診死亡病例，回推當初中國提供的數據，應該有大量病例遺漏了。美國為首的西方世界國家不只懷疑中國，同時也質疑伊朗、俄羅斯、印尼，尤其是北韓，都有嚴重的低報數字之嫌。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次呼籲上述國家將疫情透明化，「數據很重要」，他也不斷指控中國隱匿疫情，拒絕美國專家赴中國馳援，以及遲遲不肯分享資訊，尤其在美國出現第一例確診後仍然如此。