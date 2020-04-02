　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美機密報告「認證」中國隱匿疫情　3匿名官員：確診死亡都低報

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲四川成都醫護人員搬運新冠肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情蔓延全球後，各國官方民間屢傳指責中國隱匿疫情，美國情報體系匿名官員1日透露，一項機密報告「認證」這個說法，中國不論在確診人數或死亡人數，都向外界低報數字。

根據《彭博社》報導，至少3名匿名官員透露這項機密報告的大概內容，但拒絕說出細節，其中一人指出，報告上周出爐後已經送達白宮；另外2人則表示，中國對外報導的國內確診數及死亡數都是「刻意不完整」，而報告裡的情蒐和判斷結果指向同一個結論 ─ 中國數字造假。

中國武漢2019年12月底爆發新冠肺炎疫情，至今近4個月，累計確診人數僅8.2萬例、3300人死亡，相較之下，美國爆發不過1個月，已突破20萬人確診、近5000人死亡；6000多萬人口的義大利，死亡數更高達1.3萬人。

▲▼美國總統川普發表國情咨文演說，副總統潘斯（Mike Pence）到場。（圖／路透）

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

美國副總統潘斯（Mike Pence）1日向CNN表示，若中國更加合作和坦誠的話，「我們現在的情況會好得多」，「從現有證據來看，12月底世界得知中國出現首例前，疫情老早就開始蔓延，而或許在11月就已經爆發。」

報導指出武漢封城時，不論中國國內或是其他國家，已經對官方通報的數字有很多理性的懷疑論點。中國不斷更改計算確診病例的定義，長達數周，只要病患未完全符合病徵就會被排除在外，更有許多病徵符合的病例，因檢測盒不夠未檢測，病逝後仍不納入確診病例。

病毒擴散全球後，令許多國家困擾的無症狀患者，中國也未全數納入統計，僅在3月31日新增1500例。

▼義大利疫情慘重。（圖／路透）

▲▼義大利醫護人員運送病患,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧再次呼籲中國、俄國等應該透明化疫情。（圖／達志影像／美聯社）

國務院免疫學家、白宮冠狀病毒工作組應對協調員比爾斯（Deborah Birx）於3月31日日表示，中國通報的數字影響了其他國家對實際疫情的推斷，當時醫學界針對中國提供的數據進行分析，得出的結論是「事情非同小可，但比原先預計的還要輕微。」

比爾斯表示如今看到西班牙和義大利大量的確診死亡病例，回推當初中國提供的數據，應該有大量病例遺漏了。美國為首的西方世界國家不只懷疑中國，同時也質疑伊朗、俄羅斯、印尼，尤其是北韓，都有嚴重的低報數字之嫌。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次呼籲上述國家將疫情透明化，「數據很重要」，他也不斷指控中國隱匿疫情，拒絕美國專家赴中國馳援，以及遲遲不肯分享資訊，尤其在美國出現第一例確診後仍然如此。

ET快訊
蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機
名導44年愛妻「驚傳長腦瘤」！　2個月前頭部劇痛：坐椅子都摔
北韓有症狀就「釘死大門」！一家5口沒醫生看　居家隔離身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

艱困2周！川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班　預測10-24萬人死亡

美國務院讚：台灣是真朋友！　抗疫模式值得全世界學習

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

美機密報告「認證」中國隱匿疫情　3匿名官員：確診死亡都低報

羅斯福號艦長發求救信「水兵超感動」　海軍允諾：4000官兵分批下船隔離檢疫

紐約「單日391死」市民照樣出門玩　州長怒下令：關閉所有遊樂場

美股第2季開季不利！道瓊大跌973點　三大股重挫4.4％以上

不敵新冠肺炎疫情　11月聯合國氣候峰會延期

世衛專家受訪避談台灣　瑞典媒體抱不平

病例「指數級成長」1周死亡人數翻倍！　譚德塞憂心：很快要破百萬確診

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

艱困2周！川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班　預測10-24萬人死亡

美國務院讚：台灣是真朋友！　抗疫模式值得全世界學習

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

美機密報告「認證」中國隱匿疫情　3匿名官員：確診死亡都低報

羅斯福號艦長發求救信「水兵超感動」　海軍允諾：4000官兵分批下船隔離檢疫

紐約「單日391死」市民照樣出門玩　州長怒下令：關閉所有遊樂場

美股第2季開季不利！道瓊大跌973點　三大股重挫4.4％以上

不敵新冠肺炎疫情　11月聯合國氣候峰會延期

世衛專家受訪避談台灣　瑞典媒體抱不平

病例「指數級成長」1周死亡人數翻倍！　譚德塞憂心：很快要破百萬確診

離婚傅天穎7年…陳子強突宣布「完成登記了！」　身分證配偶欄真相曝光

鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」　廣東老闆：讓他們越搞越多！

LIVE／紓困2.0「1兆5百億護台灣」　蘇貞昌率部長親上火線說明

杜蘭特、厄文本季復出？　籃網總管：這不合理

陳時中深夜「269字致社工夥伴」　萬人暖謝認證：哥哥無誤

境外電商咖位比拚！抗疫宅經濟大崛起　Uber Eats開立發票數擠入前三大

清明假期開跑！國1南向湧車潮　「湖口-竹北」紫爆

眼線畫S看分岔！學會4種彩妝品「正確試用法」讓你不再買地雷

Aston Martin DBS輕量化敞篷版現身　1,848萬元才能坐擁GT血脈

17年前SARS感染巔峰就在4、5月！　他沉痛「醫院變戰場」：連假沒口罩真的別出門

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

即／美國確診病例破20萬　全球確診90萬

蔡總統宣布捐口罩　歐盟主席首度公開感謝台灣

成龍、史特龍被點名也拍過色情片

義大利確診破11萬　WHO：全球4萬死

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

紐約單日391死！州長下令：關閉所有遊樂場

世衛專家受訪避談台灣　瑞典媒體抱不平

美機密報告「認證」中國隱匿疫情：低報數字

美神經外科權威　染新冠病毒病逝

更多熱門

相關新聞

快訊／紓困2.0「1兆5百億護台灣」　蘇貞昌率部長親上火線說明

快訊／紓困2.0「1兆5百億護台灣」　蘇貞昌率部長親上火線說明

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日表示，包含上階段及這次的紓困2.0，總紓困振興方案金額將達到1兆5百億元，要求「加快加強加碼」。行政院2日加開臨時院會，行政院長蘇貞昌除了親自主持會議，早上10點10分也將親上火線召開會後記者會說明。

陳時中深夜「269字致社工夥伴」　萬人暖謝

陳時中深夜「269字致社工夥伴」　萬人暖謝

17年前SARS感染巔峰就在4、5月！他沉痛「醫院變戰場」

17年前SARS感染巔峰就在4、5月！他沉痛「醫院變戰場」

川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班

川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班

台灣捐口罩　美國務院讚是真朋友

台灣捐口罩　美國務院讚是真朋友

關鍵字：

美國北美要聞中國武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒隱瞞疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

威秀求政府下令「電影院全關閉」

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣西部「唯一淨土失守」　嘉義縣20多歲女確診

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

翁仁賢放火燒父母　被害親人慘況曝光

類包機一女燒過38度　下午送負壓

獨／小薰認愛14個月全家挺　鄭人碩「填補癌母空缺」成關鍵

國家殺了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面