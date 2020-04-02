境外電商咖位比拚！抗疫宅經濟大崛起　Uber Eats開立發票數擠入前三大

▲Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，至3月中旬76家境外電商開立發票，包括美國Apple、Google等大型跨境電商都已開立發票。而根據統計資料顯示，今年1、2月期開立發票張數前三大咖為Google、Apple以及Uber Eats。

去年開始，財政部已經陸續輔導跨境電商開立發票，Google去年就已經率先在3月開始開立發票，是去年開立發票張數王，去年整體跨境電商開立發票7427萬張，其中6680萬張就是Google所開立；其他Apple、Uber、Uber Eats等都是去年底陸續開立。

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而今年開始財政部已經強制要求銷售電子勞務給我國自然人年銷售額逾48萬元的境外電商，就必須要設立稅籍、開立統一發票；根據財政部統計，至3月中旬已經有76家跨境電商已經開立發票、37家還未開立發票。

而今年1、2月主要大咖都已經開立發票，從開立發票的張數也足以看見各跨境電商在台灣的市占以及消費者使用的頻繁情形。

根據財政部統計，今年1、2月期跨境電商所開立的發票就有4690萬張，其中Google仍是開立發票張數之王，有1490萬張；Apple則也有1450萬張；但是Uber Eats則也有1120萬張，擠身前三大咖，相較而言今年1、2月Uber只開立303萬張，雖然是排行第四，但顯然遠落後於前三大。

此外，就今年1、2期發票中獎情形來看，100萬雲端發票專屬獎中，就有2張是來自外送平台所開立，其中1張為台北市中正區Uber Eats，消費套餐和服務費520元、另外1張則是foodpanda的服務費30元。也顯示抗疫宅經濟崛起，外送平台的地位被看見；有使用外送平台的民眾透露，外送平台現在也發展出「防疫」的送餐模式，甚至不用見到外送員，也可以順利享受到美食。

進一步觀察，Uber Eats雖然是去年底加入開立發票的行列，所以去年只開立165萬張，但是今年1、2月期卻飆速增長。