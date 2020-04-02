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歐盟主席：感謝台灣捐贈560萬個口罩　「TaiwanCanHelp」成熱搜關鍵字

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▲▼歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／翻攝自推特／@vonderleyen）

▲歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／翻攝自推特／@vonderleyen）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

總統蔡英文今天上午宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，歐盟執委會主席范德賴恩晚間公開感謝台灣。這是歐盟執委會主席首度針對台灣發表聲明，意義重大。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今晚在個人推特發表聲明，感謝台灣捐贈560萬個口罩，協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），非常感謝台灣此時以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。

范德賴恩文末表示，台灣的行動證明團結更強大（Stronger Together）。

歐盟有27個會員國，涵蓋人口逾5億人，是全球重要政經強權，且這是歐盟執委會主席首度針對台灣發表聲明，意義更是重大。

2019冠狀病毒疾病延燒全球，歐洲疫情嚴重，第一線醫護人員對口罩等個人防護設備需求殷切。台灣身處病毒挑戰前線但防疫成效良好，許多歐洲國家近期透過相關管道詢問採購買口罩事宜，此時即時捐贈，充分彰顯台灣能幫忙（#TaiwanCanHelp!）的精神。

蔡總統今天表示，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

外交部則說明，第一波將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。范德賴恩的聲明進一步說明台灣捐贈歐盟會員國是560萬片。

歐盟歷年支持台灣參與世界衛生組織（WHO），今年1月30日歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）回覆中央社記者詢問時，表示歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

此外，世界衛生組織今年執行委員會議因新冠肺炎疫情受到高度關注，台灣被不當排除也成為焦點。當時德國也代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。

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