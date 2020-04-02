新冠肺炎衍生成科技戰！　施羅德執行長：疫情考驗企業應變能力

▲ 新冠病毒擴散全球，打亂企業管理模式。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球市場，也打亂企業運作步調，施羅德投資集團執行長Peter Harrison指出，近期的新冠肺炎可能會威脅企業的運作，相信所有企業執行長都需要謹慎面對，但也因為疫情讓企業在如此環境下能夠繼續運轉、彰顯出其突出的應變能力。

Peter Harrison指出，一些科學家認為近期的疫情危機是一個已知，且無法避免的威脅。不論新冠病毒是否被歸類為黑天鵝事件，疫情都對社會和經濟產生巨大的影響。而每位執行長所面對的問題便是如何因應、克服，以及維持業務。

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他指出，對於現在才認真思索如何應對的公司而言，可能為時已晚了。而對於已做好準備的公司，有一部分的因應方案便是：科技，另外是透過企業文化、讓企業和員工培養默契，也同樣重要。

Peter Harrison指出，在這種危機時刻，社會契約(social contract)是相當重要的，而目前正是社會契約(social contract)受到考驗的時刻。具前瞻性的企業一直在為提供員工最佳工作環境而奮鬥，不論是提供最先進的健身房，甚至是駐點醫師/牙醫等等；但現在，由新冠疫情大流行的角度來看，這只是社會契約(social contract)的第一個層級而已。而社會契約(social contract)的下一個層級也越來越明確，便是測試一間企業是否能在承受重大壓力下仍能照顧自己的員工，以及顧客的利益。

他認為，科技便是解決問題的核心。「自2016年接任施羅德投資集團總裁後，我們便進行了研究。經營團隊發現，要建立真正的跨業務合作以及打造業務的延續性，科技將會是解決方案，不受阻礙的彈性工作是我們的目標。」

讓員工能夠彈性自由的工作空間，更能夠建立企業與大眾更深的信任關係。他以自家公司施羅德為例，他們首先推出了一個新系統，讓員工僅進行一次登入便能在任何地點開始工作。員工們可以獲得使用辦公室系統的權限，的客戶服務團隊也可以和客戶溝通、基金經理人也可以進行交易。

▲ 不少企業為防堵疫情，紛紛採取異地辦公。（圖／pixabay）

員工有辦法以最適合他們的方式工作，不僅是在家工作，員工還可以到新的辦公室與其他團隊一同工作，新的辦公環境也是以「讓員工能更彈性的工作」為目的所打造，如此一來，員工之間的合作將能夠迅速成長。

Peter Harrison表示，「今天當我在家中撰寫此文時，不論需要進行什麼業務，我、以及整間公司都能放心的離開辦公室。」這樣的方式有助於保持事業運作下去，而更重要的是，這也可以確保員工的安全，甚至協助控制病情的擴散。

Peter Harrison直言，他認為這是所有企業應該都要有的工作模式，這並非是僅是工作彈性的問題，而是深化我們與員工之間社會契約(Social Contract)的一種方式，是不論在危機或非危機的任何時候下，企業展現對於員工信心的一個方式。

沒人能夠知道下一個黑天鵝事件將會在何時出現，將會發生什麼，但這並不是停止一間企業為其進行準備的一個理由，透過不斷發展科技技術來賦予員工能力，才是讓事情可行的原因。更廣泛地來看，應記得在零工經濟(Gig Economy – 包含自由工作者、派遣工作者、臨時以及兼職員工等)下數以百萬計的人，都是缺少社會契約(Social Contract)的，因此必須在壓力時局下深思這對於他們的影響，他們將會是這場瘟疫下的真正受害者。