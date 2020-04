川普怨原油比水還便宜　美俄能源部罕見舉行電話會議　

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

在石油輸出國組織(OPEC)與包括俄羅斯在內的其他主要產油國的限產協議談判破裂,導致油價崩跌近三分之二,約莫是18年前的最低水平。OPEC在談判失敗後,提高石油產量的計劃帶給市場許多額外的壓力,美國能源部和俄國官員在1日罕見地針對石油問題舉行電話會議。川普認為,過於低廉地油價已經嚴重損害到石油產業。

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊石油市場需求,外傳美國總統川普3日將與美石油公司高層會面。根據《路透社》報導,美國能源部長丹·布勞埃萊特(Dan Brouillette)與俄羅斯外長亞歷山大·諾瓦克(Alexander Novak)針對暴跌的油價議題,決議在未來再次舉行會議,將邀請雙方的官員以及石油生產商共同參與討論。

川普表示,在供應協議破裂之後,沙烏地阿拉伯和俄羅斯都瘋了,這次的油價崩跌讓美國頁岩油生產的成本提高,而在某些情況下,石油的價值可能還不如水,這是相當罕見的事情,「我從沒想過我必須要提高油價。」

俄羅斯能源部副部長索羅金(Pavel Sorokin)也曾表示,如果油價在兩到三年內保持在每桶25美元,這將造成「大問題」,OPEC和其他產油國(OPEC+)仍保持接觸,但OPEC+不能單獨削減石油產量,暗示美國也應該加入減產行動。

Speaking of all that, Russia and the US *are* talking, but I won't get into how the president is bleating about how cheap oil has gotten all of a sudden, just mention it.https://t.co/eMT5m33sD2