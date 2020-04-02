紐約小兒神經外科權威「染新冠病毒病逝」　擅長分離顱骨連體嬰

▲美國小兒神經外科權威古德里奇，生涯中曾多次成功分離頭部連體嬰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國小兒神經外科權威、擅長顱骨連體嬰分離手術的古德里奇醫師（Dr. James T. Goodrich），於3月30日因感染新冠病毒，不幸於紐約市布朗克斯的醫學中心去世，享壽73歲。

根據《紐約時報》報導，紐約愛因斯坦醫學院－蒙特菲奧雷醫學中心證實，古德里奇感染新冠病毒後引起併發症去世。古德里奇為小兒神經外科主任醫師，執業超過30年，以成功分離頭部連體雙胞胎而聞名。

古德里奇曾在2004年間率領蒙特菲奧雷兒童醫院外科醫生團隊，對來自菲律賓的頭部連體雙胞胎阿奎爾兄弟（Clarence and Carl Aguirre）連續進行4次手術，吸引公眾目光。

這對雙胞胎顱骨和大腦組織相互連接，並且共用腦部的主要血管，手術難度大；在2004年8月的最後一次手術後，古德里奇的團隊順利將雙胞胎分離，且2人都存活下來，沒有產生嚴重併發症。阿奎爾兄弟即將於本月年滿18歲，目前與母親居住在紐約州斯卡斯代爾（Scarsdale）

古德里奇於1946年4月16日出生於美國俄勒岡州波特蘭，越戰期間曾在美國海軍陸戰隊服役，退伍後陸續在加州大學爾灣分校、哥倫比亞大學和紐約神經學研究所研究神經外科和心理生物學，之後在蒙特菲奧雷醫學中心工作。

古德里奇也曾在2016年領導由40名外科醫師組成的團隊，歷時27小時手術，成功分離另一對連體雙胞胎男嬰。這也是他職業生涯中的進行的第7次分離手術。

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