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別傻傻掏錢！　刷卡繳牌照稅免手續費、分期優惠一次看

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▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲牌照稅4月起開徵，多家銀行除了提供一次繳清免手續費外，同時也提供分期繳稅方案。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

牌照稅4月起開徵，繳納期限到4月底為止，多家銀行除了提供一次繳清免手續費好康外，同時也提供刷卡分期0利率優惠，在新冠肺炎（COVlD-19）疫情尚未見遏止之勢，車主不妨考慮以信用卡線上完成繳稅，不僅能夠做到省時防疫，還能申請分期繳款的福利。

國泰世華銀行除了提供卡友一次付清免收手續費，同時也提供分期方案，可依個人需求選擇3、6、12、24期分期繳納，只要6月底前刷卡繳稅可享3、6期分期0利率；12、18、24期利率0.5%；到了今年7月1日後，一樣可分3、6、12、18、24期，利率0.5%。

請繼續往下閱讀...

台北富邦銀行則提供不限卡別，皆可申請3、6期0利率的繳牌照稅分期方案，此外富邦J卡及尊御世界卡的卡友還享有12期0利率的優惠活動；玉山銀行則推出不限卡別，均享6期0利率的繳稅方案。

台新銀行也提供一次付清免收手續費，繳牌照稅分期方案最高6期0利率；另外，街口聯名卡綁定街口支付APP繳納台北市牌照稅回饋6%、網路或電話繳稅回饋0.5%還可抽返還牌照稅額、全家、7-11等超商繳稅最高送50元購物金。

中信銀行則祭出刷任何一張信用卡繳牌照稅，皆享6期0利率，其中刷商旅鈦金卡，同享0.2%現金回饋無上限；元大銀行也有分期方案，民眾只要在網路銀行、行動銀行或e櫃檯申辦分期，享3期2.88%，6-30期5.88%分期優惠利率。

花旗銀行除了提供一次付清免手續費優惠外，想要選擇分期繳稅的民眾最高可分30期，分期利率在9.04%至15%之間，同時也推出滿福貸優惠方案，提供民眾另一項選擇。

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