影／財經達人指路　財報、籌碼雙優股這樣選

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記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球經濟，各國央行也紛紛推出量化寬鬆或降息來救市，而台灣央行使用的政策工具包括降息；降低法定存款準備率；公開市場操作，例如買進債券，釋出貨幣；選擇性信用管制以及道德勸說。此外，許多企業近期也紛紛釋出財報，在《雲端最有錢》節目中，達人們也從財報和籌碼雙優股當中，建議投資人可以留意哪些績優股。

財經專家邱敏寬指出，穩茂（3105）從低檔到高檔價格可以差了3倍，這是受到疫情影響，股價也做了修正，但是PA功率放大器在未來中不可能不使用到，因此現在只不過是短期衰退，長期反而有機會再往上攻。

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「複利達人怪老子」蕭世斌表示，如果以存股的角度來看，聯茂（6213）和泰碩（3338）是投資人可以留意的個股，因為它們的ROE、ROA、現金流各方面來看，獲利都是穩定的。

證券分析師丁彥鈞提到，台新金（2887）、國泰金（2882）、新光金（2888）雖然在財報、籌碼雙優股中，但是它們雖然過去一年表現好，但未來能否繼續保持實在不一定，因為降息會讓銀行利差縮小，另外如果中小企業不幸倒閉的話，銀行也會被拖累，因此從各大方面綜觀，投資金融股還是得小心留意。