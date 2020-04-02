國保被保險人曾有勞保年資　老年給付怎麼領？

▲勞保局說明同時有勞保與國保年資該怎麼請領老年年金。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

若是在退休之際，想選擇月領勞保老年年金，但卻發現自己的勞保年資未滿15年時，該怎麼辦？勞保局表示，若勞保年資與國保年資合計超過15年，年滿65歲時可以同時請領勞保跟國保老年年金，且可以有兩種選擇進行請領老年年金。

第一種為年滿60歲曾加過勞保，可選擇現在請領勞保老年給付，並繼續參加國民年金保險，到65歲時再領取國保老年年金給付，舉例來說，陳先生目前已經63歲勞保年資6年，已經符合請領勞保老年給付條件，可以提出申請，若以參加勞保期間的最高60個月平均月投保薪資是3萬元，6年年資可申請老年一次金共計18萬元。

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但因老年給付年資未達15年，給付金額未達50萬元，所以陳先生還是可以繼續參加國民年金保險，等到年滿65歲時可以申請國民年金的老年年金給付。

另一種計算方式則是，等到年滿65歲時，合併計算勞保年資及國保年資，按月請領老年年金給付，舉例來說，當陳先生年滿65歲時，勞保年資有6年、國保年資有11年，2種年資併計超過15年，依勞工保險條例規定，勞保年資未滿15年，但併計國保年資滿15年者，於年滿65歲時，可依各保險年資分別計算給付金額後，合併發給被保險人。

勞保局也說，勞保老年年金金額有2個計算公式，將會擇優發給，但是國保老年年金也有二個計算公式，但因為已經領了勞保老年年金，國保老年年金就不得擇優的給付方式領取。

最後，勞保局提醒，可在年滿65歲時向勞工局提出申請，另外，申請老年給付前，可以先試算一次領取或按月領取的金額，並於審慎考慮後，再做符合退休生活的選擇，以保障退休後的經濟安全。

