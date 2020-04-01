　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼家樂福,Uber Eats。（圖／路透）

▲Uber Eats的送貨員用腳踏車送貨。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國超市零售商家樂福（CARR.PA）和Uber Eats在1日表示，因為巴黎受到疫情所苦，將合作推出送貨服務，提供在封城期間當地人民的食物和民生必需品需求，從6日開始巴黎及周邊15家家樂福分店將開始提供服務，然後慢慢推廣到全國，用戶將可以使用Uber Eats應用程式購買家樂福的商品。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）近日宣布，將全國封城令延長2周至15日為止，但禁令與他國相比顯得寬鬆許多，剛開始外出運動甚至是允許的範圍，直到當地時間3月17日起，國民外出就必須簽署文件說明去處。

出於健康安全考量，雖然法國的多數超市都還在營業，但有限制一次可以進出的人數，居民也因為擔心會不小心感染新冠病毒，盡量減少外出的次數。

首批受惠的巴黎居民將可以在6日起的早上11點至晚上11點使用這項服務，日用品、衛生用品和食物都可以由此訂購，平均送貨時間約為30分鐘，除此之外，在4月還可以不用付外送費。

早在疫情爆發之前，家樂福就有考慮過要實施這項服務，因為面臨到來自亞馬遜等各個崛起的電商平台的競爭，銷售數字大受影響。Uber Eats除了與巴黎合作之外，也在巴西、西班牙等地與商家合作，一起為疫情作出努力。

ET快訊
快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽
獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離
13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…孤獨斷氣亡
獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊回：喔，今天ㄅㄧㄤˋ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

德國在台協會建議：德國蟑螂改名「南極蟑螂」　避免歧視任何民族、國家

透過臉書號召搶商家？　蕭條西西里島嚴防黑手黨壯大

西班牙累積確診突破10萬　連續5天死亡病例「超過800例」

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

日本灣生阿嬤找到70年前彰化老家　感動爆哭：謝謝台灣！我很幸福

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

德國在台協會建議：德國蟑螂改名「南極蟑螂」　避免歧視任何民族、國家

透過臉書號召搶商家？　蕭條西西里島嚴防黑手黨壯大

西班牙累積確診突破10萬　連續5天死亡病例「超過800例」

消光粉霧瓶身好仙氣！Jo Malone「秘境花園系列」限量上市

2020年溫布頓取消　第二次世界大戰後首次

快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽

永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

志村健走了！開窗藍皮火車、18年前老餐廳　都曾是停在他眼中的台灣風景

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

VICTOR與BWF攜手推全新戶外羽球　專用球AS AirShuttle5月上市

獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離

「班上默哀2分鐘」被列反叛份子　《無聲革命》還原德國暗黑史

WINNER不捨送金秦禹入伍　4人合照「如果是愚人節玩笑就好了」逼哭粉

國際熱門新聞

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

日本宣布全部入境者隔離14天　擬限73國入境

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

美國770死單日最多！病逝數超越中國

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

更多熱門

相關新聞

類包機一女燒過38度　下午送負壓

類包機一女燒過38度　下午送負壓

3月30日自上海搭乘第二架次「類包機」返台的214名湖北台灣人中，今日下午傳一名在陽明山檢疫所隔離的年輕女性，因發燒超過38度，已緊急送往負壓病房隔離。目前，中央流行疫情指揮中心尚未公布第二架次類包機民眾的核酸檢測結果。

英確診近3萬例　周末恐每天死千人

英確診近3萬例　周末恐每天死千人

差點淪盤中香肉　汪變主人抗疫功臣

差點淪盤中香肉　汪變主人抗疫功臣

大阪櫻花門將永石拓海確診新冠肺炎

大阪櫻花門將永石拓海確診新冠肺炎

莫諾吸血鬼驚傳解散　疫情成關鍵

莫諾吸血鬼驚傳解散　疫情成關鍵

關鍵字：

Uber Eats家樂福巴黎新冠肺炎封城全球防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／縱火6至親奪命！死囚翁仁賢「槍決伏法」

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣要捐1000萬口罩　陸外交部：不是禁止出口？

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

快訊／恭喜二伯生啦！蔡波能愚人節報到

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面