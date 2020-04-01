英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

▲英國截至1日累計確診人數已經增加至近3萬例。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國衛生部1日公布最新疫情數據，英國過去一天內再有563名患者感染新冠病毒後死亡，累計死亡人數增加至2,352人。英國衛生部表示，目前全英國累計有2,9474名患者確診，相較前一日增加4,324人。分析認為，英國急需要擴大採驗規模，若病例數按此速度增長，至周末平均每日將有1000人因新冠病毒病逝。

根據英國廣播公司（BBC）報導，英國政府證實，自疫情爆發以來，全英格蘭僅有2000名前線醫護人員曾經接受過新冠病毒驗，而整個英格蘭國民醫療服務體系（NHS）共有超過120萬名雇員。

英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）表示，由於採驗所需的化學藥劑短缺，NHS無法對其所有雇員進行病毒採驗。但英國總理發言人表示，隨著增設實驗室和採驗點，英國的病毒採驗能力將會上升；發言人表示，英國政府正與NHS、英格蘭公共衛生與其他機構合作，盡可能擴大受採驗人數。

根據BBC統計，最新公布的死亡人數增幅與周日、周一公布前低於平均的上升水準相抵銷，平均而言，過去一周中，英國每日大約增加4分之1的死亡病例，或是每周增加1倍。

BBC認為，目前的病例增長速度比疫情爆發早期稍慢，但假如持續與這樣的速度增加，估計至本周末，每天將有大約1000人死亡。報導指出，「社交隔離政策的效果要花上一些時間才能反映在死亡人數上，平均而言，最近幾日內死亡的患者，早在封鎖前就已經染疫。」

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