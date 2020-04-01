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清明連假民生物資準備好了！沈榮津：24小時趕工生產

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▲經濟部長沈榮津今（1）日表示，清明連假時，業者會繼續趕工24小時生產民生物資，供應市場所需。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長沈榮津今（1）日表示，清明連假時，業者會繼續趕工24小時生產民生物資，供應市場所需。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，經濟部長沈榮津今（1）日表示，清明連假時會繼續趕工24小時生產民生物資，包括目前衛生紙、泡麵、罐頭產能加大，市場供應無虞。麵粉有將近6個月使用存量、沙拉油有4.5個月使用存量，銷售狀況穩定，民眾可以安心。

請繼續往下閱讀...

在民生物資方面，經濟部持續確認主要民生物資的供需及價格，沈榮津指出，尤其在衛生紙的部分，謝謝廠商配合政府，連假時會繼續趕工24小時生產，物流也會持續配送，「產多少就出多少。」

在防疫物資方面，沈榮津說，口罩日產能已經突破1300萬片。連假時，也協調廠商輪班生產，維持產能水準。連假回來後，就要努力挑戰1500萬片的目標。在防護衣跟隔離衣方面，經濟部則會配合指揮中心的需求持續生產供給，達到法定安全存量的兩倍。

另外，趕在連假前，沈榮津也直接殺到超商、藥妝店跟賣場，實地訪查衛生紙到底好不好買？在衛生紙生產商全力趕工下，結論是目前在超商、藥妝店，都有衛生紙現貨。至於社區賣場超市，因為方便、價格實惠，偶爾有被買完的狀況，但每天都還會繼續生產跟補貨。

經濟部表示，感謝產業支持，國軍支援，更要謝謝所有連假期間持續工作，確保物資供應穩定的朋友。

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