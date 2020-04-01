蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

▲蔡英文敞廳談話宣布提供國際1000萬個口罩，英國、荷蘭、波蘭、比利時臉書發文感謝台灣。（圖／翻攝總統府直播）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文1日上午召開敞廳談話，宣示台灣將提供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物、大數據檢疫系統，宣示「我們要讓大家看見，不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping」。在蔡英文發表談話之後，英國、荷蘭、波蘭、比利時等國的辦事處都在臉書發文感謝台灣。

英國在台辦事處表示，感謝台灣慷慨捐贈醫用口罩，蔡總統今天 （4月1日） 上午宣布台灣將捐贈1000萬片口罩給目前正在抵抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的國家，包括歐洲與美國。英國在台辦事處非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，「我們期待與台灣政府單位執行相關後續細節」。

▲荷蘭以鬱金香跟口罩感謝台灣提供援助。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處 Netherlands Trade and Investment Office - NTIO）



荷蘭貿易暨投資辦事處發文，新冠肺炎疫情蔓延，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時；除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩，「我們感謝台灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭」，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作，「一起合作，我們才能共度難關」。

波蘭臺北辦事處發文，台灣將捐贈1000萬片口罩的國際人道援助，其中波蘭也在受惠之列。在COVID-19疫情肆虐下，這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物。謝謝台灣！團結一心才能攜手共度難關！

▲比利時以卡通人物小精靈與口罩感謝台灣提供援助。（圖／翻攝自Belgian Office Taipei 比利時台北辦事處）



比利時台北辦事處發文，蔡總統宣布將捐出1000萬個醫用口罩給疫情嚴重的國家，比利時與其他歐洲國家也受惠其中，「我們很感謝台灣的慷慨救難，也期盼未來與台灣官方有更多的交流」。

歐洲經貿辦事處發文表示，「Thank you，Taiwan!」（謝謝你，台灣）。

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