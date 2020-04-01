繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

▲上海一間工廠口罩生產線。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎來勢洶洶，疫情席捲全球，繼義大利向中國下800萬片口罩、南韓買了1億片口罩後，歐洲第二重災區西班牙也馬上跟進，一口氣下單30億片。西班牙衛生部門對此表示，疫情已經嚴重到無法想像，因此決定一次完成未來所有需要，以防範任何需求。

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，疫情肆虐義大利，日前義大利當局向中國溝通後，不惜花費每片13元人民幣的價格，購買了800萬片口罩。之後，南韓也宣布向中國訂購1億片防疫口罩。

值得一提的是，疫情同樣屬歐洲重災區的西班牙，也緊急向中國一口氣買了30億片口罩，讓當地媒體驚呼這是要把中國的口罩儲備掏空。

對此，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，當地疫情已經嚴重到超乎想像的程度，連醫務人員都面臨缺乏口罩的困境。然而，考慮到對抗疫情的長遠打算加上更換口罩的頻繁度，他們決定一口起下30億片大單，以完成未來所有的需要，還可以填補國庫的庫存，以防止未來的任何需求。

截至今（1）日晚間10點，西班牙累計確診達102,136人，這是繼美國、義大利之後第三個突破10萬例的國家，且過去24小時內的新增死亡病例也達到了864例，新增死亡病例連續5天超過800例，累計死亡病例9,053人，僅次於義大利。

衛生部長伊利亞（Salvador Illa）指出，政府已經看到新稱病例的趨勢逐漸「穩定」，在3月中旬，每天報告的病例增加20％，但現在平均下降到不足10％。儘管如此，西班牙的檢測能力仍然維持在每天15,000-20,000人次。

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