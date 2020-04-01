　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上海一間工廠口罩生產線,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲上海一間工廠口罩生產線。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎來勢洶洶，疫情席捲全球，繼義大利向中國下800萬片口罩、南韓買了1億片口罩後，歐洲第二重災區西班牙也馬上跟進，一口氣下單30億片。西班牙衛生部門對此表示，疫情已經嚴重到無法想像，因此決定一次完成未來所有需要，以防範任何需求。

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，疫情肆虐義大利，日前義大利當局向中國溝通後，不惜花費每片13元人民幣的價格，購買了800萬片口罩。之後，南韓也宣布向中國訂購1億片防疫口罩。

值得一提的是，疫情同樣屬歐洲重災區的西班牙，也緊急向中國一口氣買了30億片口罩，讓當地媒體驚呼這是要把中國的口罩儲備掏空。

對此，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，當地疫情已經嚴重到超乎想像的程度，連醫務人員都面臨缺乏口罩的困境。然而，考慮到對抗疫情的長遠打算加上更換口罩的頻繁度，他們決定一口起下30億片大單，以完成未來所有的需要，還可以填補國庫的庫存，以防止未來的任何需求。

截至今（1）日晚間10點，西班牙累計確診達102,136人，這是繼美國、義大利之後第三個突破10萬例的國家，且過去24小時內的新增死亡病例也達到了864例，新增死亡病例連續5天超過800例，累計死亡病例9,053人，僅次於義大利。

衛生部長伊利亞（Salvador Illa）指出，政府已經看到新稱病例的趨勢逐漸「穩定」，在3月中旬，每天報告的病例增加20％，但現在平均下降到不足10％。儘管如此，西班牙的檢測能力仍然維持在每天15,000-20,000人次。

▲▼新冠肺炎,西班牙。（圖／路透）

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽
獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離
13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…孤獨斷氣亡
獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊回：喔，今天ㄅㄧㄤˋ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

德國在台協會建議：德國蟑螂改名「南極蟑螂」　避免歧視任何民族、國家

透過臉書號召搶商家？　蕭條西西里島嚴防黑手黨壯大

西班牙累積確診突破10萬　連續5天死亡病例「超過800例」

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

日本灣生阿嬤找到70年前彰化老家　感動爆哭：謝謝台灣！我很幸福

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

英國周末將「每天死亡1000人」…確診已近3萬例　前線醫護幾乎沒採驗

繼義大利、南韓...西班牙霸氣向中國訂「30億片口罩」！

蔡英文宣布援助國際「1000萬片口罩」　英、荷、波、比發文：感謝台灣

索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

義大利新冠確診破10萬　最大華人社區5萬人零感染！

德國在台協會建議：德國蟑螂改名「南極蟑螂」　避免歧視任何民族、國家

透過臉書號召搶商家？　蕭條西西里島嚴防黑手黨壯大

西班牙累積確診突破10萬　連續5天死亡病例「超過800例」

消光粉霧瓶身好仙氣！Jo Malone「秘境花園系列」限量上市

2020年溫布頓取消　第二次世界大戰後首次

快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽

永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

志村健走了！開窗藍皮火車、18年前老餐廳　都曾是停在他眼中的台灣風景

法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

VICTOR與BWF攜手推全新戶外羽球　專用球AS AirShuttle5月上市

獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離

「班上默哀2分鐘」被列反叛份子　《無聲革命》還原德國暗黑史

WINNER不捨送金秦禹入伍　4人合照「如果是愚人節玩笑就好了」逼哭粉

國際熱門新聞

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

日本宣布全部入境者隔離14天　擬限73國入境

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

美國770死單日最多！病逝數超越中國

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

更多熱門

相關新聞

2020年溫布頓取消

2020年溫布頓取消

新冠肺炎疫情繼續燒到體壇，擁有143年歷史的溫布頓，今年宣佈取消，將在明年6月28日到7月11日進行。

即／溫網確定停賽　二戰以來首次

即／溫網確定停賽　二戰以來首次

巴黎家樂福合夥Uber Eats推送貨服務

巴黎家樂福合夥Uber Eats推送貨服務

類包機一女燒過38度　下午送負壓

類包機一女燒過38度　下午送負壓

英確診近3萬例　周末恐每天死千人

英確診近3萬例　周末恐每天死千人

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19西班牙中國口罩世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／縱火6至親奪命！死囚翁仁賢「槍決伏法」

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

台灣要捐1000萬口罩　陸外交部：不是禁止出口？

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

快訊／恭喜二伯生啦！蔡波能愚人節報到

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面