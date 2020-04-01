西班牙累積確診突破10萬　連續5天死亡病例「超過800例」

▲西班牙的新冠肺炎確診數突破10萬。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

根據西班牙衛生部公布的數據指出，新冠肺炎（COVID-19）的累積確診病例達到102,136例，這是繼美國、義大利之後第三個突破10萬例的國家，而且在過去24小時內的新增死亡病例也達到了864例，新增死亡病例連續5天超過800例，累積死亡病例9053例，就總死亡人數而言，西班牙是世界第二大受災國家，僅次於義大利。

西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）31日表示，政府已經看到新稱病例的趨勢逐漸「穩定」，在3月中旬，每天報告的病例增加20％，但現在平均下降到不足10％。儘管如此，西班牙的檢測能力仍然維持在每天15,000-20,000人次。

西班牙最大的公共工作者工會CSIF（中央獨立和公共僱員工會）於週二對衛生部長提起訴訟。工會聲稱政府無力保護醫護人員違反了與工作場所安全有關的法律。

▲西班牙醫護提告衛生部長，讓它們在沒有武器的情況下參加戰爭。（圖／路透）

工會衛生部門負責人博拉（Miguel Bora）在一份聲明中說，「他們讓我們在沒有武器的情況下就參加戰爭。」至少有6名醫護人員死於新冠肺炎，截至30日，已診斷出超過12,200名醫護確診新冠肺炎。

根據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）整理的數據，新冠肺炎病毒已經殺死了42,400多人，全球感染了862,200多人，而大約178,800人治癒康復。

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