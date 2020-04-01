半鎖國！日本宣布全部入境者強制隔離14天　擬限制73國入境含台灣

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀、王佩翊、陳宛貞／綜合報導

根據日媒最新消息，日本首相安倍晉三今（1）日宣布，所有國籍的入境者必須在指定場所隔離14天，其中對象包括返國的日本國民，同時還禁止這些旅客搭乘大眾運輸。另據NHK，日本將對73個國家、地區旅客拒絕入境，這份名單包括美國與歐洲大部分的地區。

NHK指出，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本政府1日宣布，要求來自世界所有國家、地區的入境者前往指定場所隔離2周，地點為自家或酒店等地點，前往時不得搭乘大眾運輸。這項措施將從3日0時開始實施直到本月底。

另外，日本也擴大擬列入拒絕入境的國家名單，共計73個國家與地區的旅客將會被拒絕入境，包括美國、加拿大、歐洲國家等，其他如非洲、中南美洲、中東等的部分國家也在列。不過，日方未詳細說明這項措施何時開始實施。據了解，日本政府打算以第三級旅遊警示的國家作為禁止的對象，其中也包括台灣。安倍還宣布，下周起每個住址發放2個可重複利用的布口罩，自確診人數較高的行政區開始實施。

政府專家會議主席、國立感染症研究所所長脇田隆字也表示，東京及大阪有越來越多患者感染途徑不明，因此列入感染擴大警戒地區。