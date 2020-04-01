有錢人悶壞了「揮灑熱錢」　深圳千萬豪宅秒殺出清

▲ 大陸房市回溫，深圳千萬豪宅秒殺賣光。（圖／翻攝 百度百科）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情趨緩，各地開始復工複產，中央和地方首要關鍵既是刺激內需經濟。根據大陸媒體中國新聞網指出，位於深圳的千萬豪宅「秒殺賣光」，房市迅速回升。關鍵在於，各省刺激政策湧現，尤其，三、四線城市表現比一、二線城市還亮眼。

中國經濟網報導指出，針對大陸43個重點城市新建商品住宅成交恢復調查，三四線城市回升速度超過二線，好於一線。深圳、成都、福州、蘇州、杭州、淮安、揚州、嘉興、汕頭等9個城市成交表現，超過2019年4季度的平均水準。其他二、三線城市樓市也表現出強勁的動能，重慶、濟南、佛山稍有落後。

▲大陸疫情還沒結束，房市景氣回升，三、四線城市樓市穩定成長。（圖／示意圖，翻攝 百度百科）

目前，大陸整體樓市呈現穩步成長狀態，重點城市商品住宅成交量漸漸回升。分級來看，一、二、三四線城市最近一周商品住宅成交量，分別達到去年四季度周均成交量的53%、64%、70%。三、四線樓市整體復甦程度最高，二線次之，一線城市最低。

隨著前期積壓的需求陸續得到釋放、大陸開出支持性政策，一線城市的深圳市場率先回暖。深圳某地產104套房源，總價區間位於2000萬到5000萬（單位：人民幣，同下），當日開授立刻秒殺。另外，288套小戶型公寓開盤七分鐘全部售罄。

▲無畏疫情，大陸樓市整體成交量已回升至去年6成左右水準。（圖／翻攝 百度百科）

中國經濟網報導也指出，大陸樓市整體成交量已回升至去年6成左右水準，深圳、成都等9城已完全恢復至去年水準。出乎意料的是，資料顯示三、四線城市樓市的成長速度，明顯快於一、二線城市，動能依然強勁，可以化解外界對三、四線城市的過於悲觀預期。

大陸地產公司克而瑞也預判，全年樓市成交不會失速，成交量也不會大幅下滑，大概率將呈現先抑後揚、總量回落10%以內的走勢，銷售承壓的三四線城市房地產市場也不完全一無是處，終將回歸到人+錢的基本面，建議有需求、有購買力的城市可高看一線。