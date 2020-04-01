幣圈最慘的一個月！比特幣3月暴跌25%　創17個月來最大單月跌幅

▲虛擬貨幣總市值3月單月蒸發632億美元。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

3月份金融市場的動盪對虛擬貨幣市場也造成嚴重衝擊，比特幣單月重挫25%，創下2018年11月以來最大單月跌幅，幣圈總市值也於單月內蒸發632億美元，創下虛擬貨幣有紀錄以來最糟糕的月份之一。

新冠肺炎疫情為全球經濟增長前景蒙上陰影，投資人紛紛從高風險資產出逃，比特幣單月內兩度遭「血洗」，價格一度跌破4000美元大關。《彭博》報導，自去年6月以來，比特幣價格單月行情僅有去年10月及今年1月為上漲。據Coindesk報價，截至今（1）日下午4點47分，比特幣24小時內下跌2.74%至6320.56美元。

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隨著股市及貴金屬市場皆出現數十年未見的暴跌，虛擬貨幣也在這波急於變現所有資產的恐慌拋售情緒中受到衝擊。除了比特幣外，其它的加密貨幣上個月也同樣遭受重創，其中，萊特幣單月跌幅達35%，瑞波幣（XRP）也下跌25％，乙太幣則是處於重災區，單月跌幅超過40%。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，比特幣是一種高度投機性的資產，因此在這樣的避險情緒中，它自然是最先被拋售的對象。「可以想像，投資組合中仍有比特幣的人，肯定會優先拋掉比特幣倉位，以便應付追加保證金要求或者彌補損失。」

比特幣於3月創下了有紀錄以來的最大單日波動，3月12日跌幅超過27%，為近7年來最大的單日跌幅。而據彭博彙編的數據顯示，比特幣3月的平均波動幅度達到5.8%，相較之下，作為傳統避險資產的黃金同期平均波動為1.6%。

量子經濟學（Quantum Economics）創辦人兼分析師葛林斯潘（Mati Greenspan）在報告中寫道：「這種波動性主要是由於比特幣是一種新技術，且使用率不穩定，導致了大量的投機活動。」他指出，衡量成功的標準就是看比特幣能否保持緩慢但穩定的上升趨勢，「而非由於全球的不確定性而直接飆升。」