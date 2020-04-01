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永齡·鴻海台灣希望小學發起　上千名師生響應為防疫超人加油

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▲永齡·鴻海台灣希望小學發起　上千名師生響應為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

▲永齡·鴻海台灣希望小學發起為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下永齡慈善教育基金會、鴻海教育基金會今（1）日分享，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，因此永齡·鴻海台灣希望小學在各分校臉書發起#防疫英雄 CHALLENGE超人加油活動，希望為醫護人員等防疫超人加油，短短三天即募集超過上千位的師生響應。

▲永齡·鴻海台灣希望小學發起　上千名師生響應為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

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▲永齡慈善教育基金會董事長郭守正（右）、執行長劉宥彤（左）響應為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

永齡·鴻海希望小學的分校老師表示，大家都期盼孩子能夠度過一個快樂的兒童節，但在孩子迎接屬於他們的開心節日時，其實也是一個教導孩童感恩與回饋的好時機，很高興孩子們在聽到這個活動時，都很開心能夠有個管道對執行防疫的值勤人員表達感謝，老師們也很欣慰孩子們也能夠藉此學到兒童不只能享受照顧，也能奉獻一己之力，送出祝福，而有一個更有意義的另類兒童節。

▲永齡·鴻海台灣希望小學發起　上千名師生響應為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

▲鴻海教育基金會執行長汪用和響應為防疫超人加油。（圖／永齡基金會提供）

永齡慈善教育基金會董事長郭守正、執行長劉宥彤這次也響應#防疫英雄 CHALLENGE超人加油活動，還有鴻海教育基金會執行長汪用和都一起響應孩子們的行動，並分別在永齡慈善教育基金會、鴻海教育基金會相關臉書發文，對全台防疫的英雄致敬感謝。

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