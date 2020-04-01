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研華攜台中榮總建立遠距醫療APP　減少慢性病患往返醫院次數

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▲▼研華攜台中榮總建立遠距醫療APP。（圖／研華提供）

▲因應疫情，研華攜台中榮總建立遠距醫療APP。（圖／研華提供）

記者周康玉／台北報導

因應新型冠狀病毒疫情，研華（2395）攜台中榮總、工研院產科國際所，以WISE-PaaS數據應用平台建構民眾返家照護管理App，減少民眾往返醫院次數。

台中榮總院長許惠恒表示，糖尿病所引發的併發症對家庭與社會、醫療資源是沉重負擔，針對國人常見的糖尿病及血糖不穩病人，透過創新智慧糖尿病照護先導服務平台的建置，結合該院大數據住院血糖管理系統，從病人住院血糖管理出發，延伸到病人返家後的照護服務，解決病人出院返家後的健康照護及追蹤問題。

請繼續往下閱讀...

研華智能服務事業群副總經理江明志表示，隨著遠距醫療法規逐漸開放及醫療科技、物聯網、AI人工智慧等技術更臻成熟，再加上近幾年研華投注在智慧醫療的佈局，促使研華擁有許多豐富的導入經驗。

江明志表示，研華以AI驅動的WISE-PaaS數據應用平台，以及WISE-STACK私有雲的解決方案與台中榮總合作，期望藉此進行醫療資訊與生理數據彙整，進而以AI分析具關鍵性的指標，協助醫護團隊即時發現狀況並加以處理，甚至希望未來能進一步協助其達成採取預防性措施的輔助判斷。

江明志表示，不僅如此，研華更希望透過此次合作，能協助台中榮總從智慧病房角度出發，連結院內、院外體制，提供病人住院期間與返家後不間斷的照護互動服務。

許惠恒表示，因應新型冠狀病毒疫情的影響，醫護人員可透過遠端數據分析，主動掌握病人生理量測數值；同時，能與台中榮總建置的App連結，提供24小時線上健康諮詢及Chatbot智能語音機器人，減少病人往返醫院的次數，降低暴露於傳染病危害的風險。

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