民生紓困先來！中油：家用桶裝瓦斯明起每桶調降百元

▲台灣中油今（1）日表示，為減輕民眾負擔，將調降20公斤桶裝瓦斯價格每桶100元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

政府紓困方案擬加碼實施，受惠國際油價持續走跌，台灣中油今（1）日表示，考量新冠病毒對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，將調降20公斤桶裝瓦斯價格每桶100元，並自明天凌晨零時起實施。

台灣中油今天宣佈，自109年4月2日凌晨零時起，109年4月家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降新臺幣5.0元；車用液化石油氣每公升調降新臺幣2.7元。國內天然氣價格自109年4月2日起平均調降5.03%。

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考量新冠病毒對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，20公斤桶裝瓦斯每桶調降新臺幣100元；另有關尚未回補之吸收金額，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，自109年4月2日起平均調降5.03%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降新臺幣0.49元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約14.7至22.05元。各用戶別天然氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。