鴻海名列職場新鮮人「理想頭家」第4名　結合社群網路擴大徵才管道

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（1）日宣布，入選《Cheers》雜誌「2020新世代最嚮往企業調查TOP100」第4名，成為職場新鮮人的「理想頭家」，並宣布受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，開設徵才社群網站Linkedln企業專頁、LINE官方帳號、線上履歷登入等，全面啟動線上徵才。

鴻海表示，為有效整合海內外人才招募，鴻海今年3月啟用Linkedln企業專頁，透過網路社群平台形式，建立對外溝通多元管道，並祭出百萬年薪，瞄準電動車（EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics）等三大未來產業方向，以及人工智慧（AI）、半導體（Semiconductor）及下世代行動通訊技術，三大關鍵核心技術領域關鍵人才，為集團下階段成長建立人才庫。

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鴻海指出，2020年校園徵才場次受新冠肺炎影響，在不影響職場新鮮人的職涯規劃為前提，鴻海首次以線上徵才方式搶先起跑，掃瞄QR Code即可在線上填寫簡歷，若應聘人獲得應徵通知，後續面試與面談皆可透過線上管道進行，並在徵才專屬LINE官方帳號也更新相關徵才資訊。

鴻海說明，為讓員工未來家庭規劃無後顧之憂，在個人職場盡情發揮，勇於挑戰自我，鴻海在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥薪資待遇，大學畢業生起薪4.5萬元以上、碩士畢業生起薪5.2萬元以上、博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。

鴻海補充，針對員工眷屬方面，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年宣布鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），只要符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。

鴻海強調，除了員工、眷屬照護之外，鴻海內部規劃辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。