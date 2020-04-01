武漢封城、中央響應！《科學》：中國染疫患者少了96%

▲新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

由湖北武漢最先爆發的新冠病毒，在中國各省、城祭出嚴厲的封鎖、控制疫情等措施後，新增病例漸漸趨緩下來。世界權威學術期刊《科學》（Science）近日發表了最新研究，指出武漢的封城禁令及國家的緊急響應，拖延了疫情增長，加上兩種措施同時併用，抑制了中國的病例爆發，共少了96%。

《科學》31日發表了來自中國、美國和英國等22位科學家完成的研究，他們以「新冠肺炎疫情在中國爆發的最初50天的傳播控制措施調查」為題表示，以武漢市1月23日祭出的封城禁令，加上全國各地陸續推出緊急應對措施後，為疫情擴散到其他城市拖延了2.91天（95%置信區間：2.54-3.29），從而抑制了中國其他省分的病例增長。

因此研究認為，在疫情首次公開通報後的第50天（2月19日），上述措施避免了中國爆發數十萬的病例。但卻強調，中國境內仍有大部分的人口面臨感染新冠肺炎的風險，放鬆警惕可能導致疫情再次爆發。

研究團隊對中國新冠肺炎疫情爆發的最初50天內（2019年12月31日到2020年2月19日），中央實施的旅行限制和傳播控制措施帶來的影響進行了定量分析。研究調查顯示，武漢市在1月11日至23日（封城）的期間內，仍有430萬人自武漢流向各地。

雖說應對措施沒有相當及時，但研究還是認為，有130多個城市受益於上述封城舉措，為疫情擴散到其他城市拖延了2.91天，也讓其他各地有更多時間準備防控疫情。有200個城市（64.3%）禁止了公共集會和關閉娛樂場所，136個城市（39.7%）暫停市內公共交通，219個城市（64.0%）禁止城際出行。

值得注意的是，這項分析認為沒有證據可以表明，在武漢發出封城政策後，可以減少中國其他城市的病例數量。基於模型與各省每日病例報告的擬合，研究團隊研究了控制措施對武漢市外疫情軌跡的總體影響。他們得出，如果沒有武漢出行禁令或國家應急響應，到疫情爆發的第50天（2月19日），在武漢以外地區確診的病例將達74.4萬例（±15.6萬）。

研究得出，抑制中國疫情的增長，絕對無法少了「武漢封城」和「國家緊急響應」兩項政策。因此政策相互併用，就能明顯地阻止和逆轉發病率的上升，將武漢以外地區報告的確診病例數限制在29839例（團隊擬合模型估計為28000±1400例）。這意味著，中央若沒有祭出嚴厲的干預措施，至今總病例數會增加96%。

隨著疫情漸漸趨緩下來，研究仍強調，中國仍有大部分人口面臨感染新冠肺炎的風險，放鬆控制措施可能導致傳播死灰復燃。

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