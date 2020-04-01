南韓近萬人確診「公園竟現賞櫻人潮」　前線護理師爆氣發推：只有你很悶？

▲ 南韓首爾街頭櫻花盛開。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩全球，各國政府紛紛呼籲民眾減少外出，降低病毒傳播風險。南韓全境累計9887人確診，但隨著天氣回暖，越來越多民眾到公園賞櫻、野餐，忽視社交距離，讓在前線抗疫的醫療人員相當憤怒，忍不住發文大罵，「就算想死也請在家安靜地死。」

南韓一名護理師30日在推特上點名前往漢江公園的民眾，連續寫下多篇推文罵道，「居家隔離很難嗎？我得戴著口罩、（穿著防護服）都快被烤熟，還得照顧患者，你們只要待在家就好了，什麼叫『痛苦得快瘋了』？」

他指責，「出們賞花是非常大的錯誤。難道只有你很悶嗎？花明年也會開。在我們拚命工作的時候，你難道非得賞花不可嗎？既然想出門賞花，就不要說身體不舒服來醫院。防護服已經不夠了，既然要死就在家裡安靜地死」，認為出門賞花是跟酒駕一樣不負責任的行為，成為防疫破口

他指出，許多民眾抱持著「不差我一個」的心態，「我倒希望醫院也能以『不差你一個』為由拒絕治療你」。

受到大規模群聚感染事件影響，南韓疫情在2月底至3月初大爆發，3月中起病例增幅明顯減緩，首爾漢江公園的人潮也逐漸增加，大多都是和戀人、友人出門散步20或30多歲年輕人。為避免疫情擴大，各個賞櫻勝地紛紛取消櫻花祭，呼籲民眾避免前往。

▼ 護理師指出，若在賞櫻時感染新冠肺炎的人擠爆急診室，因為盲腸炎、膽囊炎、腦中風或氣喘被送到急診室的患者就會因為無法接受治療而死去。

꽃놀이 갔다가 불특정 다수랑 접촉해서 코로나 걸린 사람들이 대거 응급실로 붐비면 맹장터져서, 담낭염으로, 뇌경색으로, 천식으로 응급실 갔을 때 코로나 환자 땜에 치료 못받아서 그냥 죽는거야 ㅋㅋㅋ 코로나만 안걸리면 땡일 것 같지? 아니? 병원에 니 자리 없는데? — leg elevation (@leg_elevation) March 30, 2020

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。