逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情迅速擴散美國，至今累計確診將近19萬人，死亡人數超過4千例。美國總統川普在記者會上嚴肅地指出，希望每位美國人為即將來臨的苦日子做好準備，未來2周將會非常艱辛。值得注意的是，記者會上還有美國官員預估了未來疫情恐怕會造成10至24萬人死亡，前者遠超一戰喪生的5萬多人，後者則接近二戰的美國陣亡人數29萬1千人。

綜合外媒報導，川普指出，大家將面臨非常、非常痛苦的兩周，死亡率可能會飆升！同時，他也坦承，先前不願在鏡頭面前公布壞消息，但現在是一個黑暗時刻，「我不想要很消極，這時後要消極很簡單，但我希望給人們一些希望，你知道的，我是這國家的啦啦隊」。

▲新冠肺炎迅速擴散美國。（圖／路透，下同）



值得注意的是，白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）展示了防疫團隊的預估模型，新冠肺炎疫情未來恐造成10至24萬人死亡，但同時強調若政府不加緊控制，死亡數就會介於150至220萬之間。

比克斯續指，目前模型的數據是來自紐約州、紐澤西州，以及義大利北部的病例所列出，所以其他州、主要地區若能有效控制疫情，就可能不會有那麼嚴重的死亡數。此外，她提醒，美國人必須繼續待在家裡，避免社交等接觸，同時確實勤洗手，畢竟「沒有神奇的解藥、疫苗或療法」，只能靠這些基本的防疫行為。

據悉，白宮預測模型中，10萬人已遠超美國人在一戰的死亡人數（5萬3千人），24萬人則接近美國人在二戰的犧牲人數（29萬1千人），因此隨著不斷蔓延的疫情，現在防疫就視同作戰。

至於民眾究竟是否要戴口罩防疫，川普建議，美國人可以把圍巾當成口罩使用，「你可以用圍巾。很多人都有圍巾，圍巾會有很好的效果。我想如果人們想戴口罩，絕對沒有壞處。但如果你願意，可以使用圍巾，而不是出門買口罩。你可以用圍巾或其他東西遮住臉部，不一定要是口罩。我們正在生產數百萬個口罩，但希望這些口罩可以送到醫院」，不希望一般民眾的需求導致醫院口罩短缺。

包括公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）在內的美國官員此前曾表示，口罩使用不當會造成反效果，因此建議普通人不應使用。批評人士指出，官員應該承認他們如此建議是因口罩短缺。另外，WHO則堅持，沒有生病或不需要照顧病人的民眾不需配戴口罩，將資源留給最需要口罩的前線醫療人員。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～