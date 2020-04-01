5大電信5G進度一次看！中華電最快獲NCC通過取得准籌設許可



▲台灣5大電信業者都已申請5G事業計畫書。（示意圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



中華電信5G資通安全維護計畫1日獲NCC通過，成為首家取得5G准籌設許可的電信商。NCC表示，5G釋照的5家得標者，各業者均陸續依法向NCC提出事業計畫與資通安全維護計畫，因提出時間有先後、計畫內容也有差異，NCC已邀集專家學者組成審查委員會辦理初審作業中。



NCC1日是以「附負擔要求該公司應予持續檢討修正」通過中華電信的資通安全維護計畫，NCC要求中華電信應隨著5G業務計畫進 展持續檢討修正資通安全工作，NCC會列為未來稽核其資通安全維護計畫實施情形的重點。





▲中華電信4月1日獲NCC許可，取得5G「准籌設許可」（示意圖／中華電信提供）



目前NCC審核各家電信公司5G進度如下：



中華電信

5G行動寬頻業務事業計畫書、資通安全維護計畫都審核過關，待取得 NCC核發頻譜後，即取得籌設許可，可以開始建設通訊基地台等網路。



遠傳

已通過5G行動寬頻業務事業計畫書。4月1日5G資通安全維護計畫需補件，續審。



台灣大

4月1日通過5G行動寬頻業務事業計畫書。5G資通安全維護計畫尚在審核中。

台灣之星

5G行動寬頻業務事業計畫書、5G資通安全維護計畫都尚在審核中



亞太

5G行動寬頻業務事業計畫書、5G資通安全維護計畫都尚在審核中