　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

5大電信5G進度一次看！中華電最快獲NCC通過取得准籌設許可

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣電信業者。（示意圖／記者陳世昌攝）
▲台灣5大電信業者都已申請5G事業計畫書。（示意圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

中華電信5G資通安全維護計畫1日獲NCC通過，成為首家取得5G准籌設許可的電信商。NCC表示，5G釋照的5家得標者，各業者均陸續依法向NCC提出事業計畫與資通安全維護計畫，因提出時間有先後、計畫內容也有差異，NCC已邀集專家學者組成審查委員會辦理初審作業中。

NCC1日是以「附負擔要求該公司應予持續檢討修正」通過中華電信的資通安全維護計畫，NCC要求中華電信應隨著5G業務計畫進 展持續檢討修正資通安全工作，NCC會列為未來稽核其資通安全維護計畫實施情形的重點。

▲▼中華電信5G（示意圖／中華電信提供）
▲中華電信4月1日獲NCC許可，取得5G「准籌設許可」（示意圖／中華電信提供）

目前NCC審核各家電信公司5G進度如下：

中華電信
5G行動寬頻業務事業計畫書、資通安全維護計畫都審核過關，待取得 NCC核發頻譜後，即取得籌設許可，可以開始建設通訊基地台等網路。

遠傳
已通過5G行動寬頻業務事業計畫書。4月1日5G資通安全維護計畫需補件，續審。

台灣大
4月1日通過5G行動寬頻業務事業計畫書。5G資通安全維護計畫尚在審核中。

台灣之星
5G行動寬頻業務事業計畫書、5G資通安全維護計畫都尚在審核中

亞太
5G行動寬頻業務事業計畫書、5G資通安全維護計畫都尚在審核中

請繼續往下閱讀...
ET快訊
年輕妹哭訴「我們被趕出來」！房東心軟出租下場超慘：閣樓還藏廚
戴口罩才准搭火車實施首日..桃園男「推開站務員硬闖」列車急暫
德國女友在台居家檢疫！「政府超用心」甜曝感想　網全歪樓：炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

發票中獎清單出爐！11張花百元以下就中千萬元大獎　花12元買衛生紙就中大獎

宏碁電競桌機稱霸泛歐市場　2月奪英國、北歐、奧地利市佔第一

5大電信5G進度一次看！中華電最快獲NCC通過取得准籌設許可

歐股早盤再度翻船！英法指數跌逾3.7％

12元買生活用品爽中千萬！快來看1-2月18張千萬發票中獎開在哪

王品20品牌推便當外賣自救　王品、夏慕尼入列四月中開賣

海外網購族注意！包裹進口　整批會員實名認證　關務署鎖定蝦皮、淘寶

渣打估全球經濟下半年「U型」復甦　投資人錢進股債市有訣竅

證交所攜手寬量國際　無懼疫情干擾推線上引資說明會

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

發票中獎清單出爐！11張花百元以下就中千萬元大獎　花12元買衛生紙就中大獎

宏碁電競桌機稱霸泛歐市場　2月奪英國、北歐、奧地利市佔第一

5大電信5G進度一次看！中華電最快獲NCC通過取得准籌設許可

歐股早盤再度翻船！英法指數跌逾3.7％

12元買生活用品爽中千萬！快來看1-2月18張千萬發票中獎開在哪

王品20品牌推便當外賣自救　王品、夏慕尼入列四月中開賣

海外網購族注意！包裹進口　整批會員實名認證　關務署鎖定蝦皮、淘寶

渣打估全球經濟下半年「U型」復甦　投資人錢進股債市有訣竅

證交所攜手寬量國際　無懼疫情干擾推線上引資說明會

紐約數百醫護感染3死　護理師哭訴：我們執行自殺任務

小黃想不開！吞下半瓶高梁和10顆安眠藥　大溪守望相助隊第一時間救回

台中清明連假交通動線一次看懂　市警交通大隊公布疏導熱點

救產業！交通部「補貼觀光運輸業薪水」　紓困2.0最快明拍板

美駐外使館2雇員確診病逝　國務院至少40至50人染疫

硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

人工呼吸器「讓給年輕人用」…媽2天後離世　女兒泣：沒機會去葬禮

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

歷時5年「北市共融式遊戲場」開放！3滑索、5鞦韆免費瘋玩

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

1、2月期發票千萬大獎　18張中獎

8個交易日慘賠7年獲利　華南永昌爆內控重大疏失

門市人員遭安全帽攻擊　亞太電信發聲明了

中信銀跟進加碼　房貸降2碼、信貸降3碼

騰訊音樂財團收購環球音樂10%股份！

快訊／美股開盤3大指數下跌　高盛：第2季萎縮34%

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

勞動基金前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

謝金河：企業史上最大自救行動「庫藏股」！

餐飲業上架外送平台補助今上路！經濟部：1.1萬家業者受惠

更多熱門

相關新聞

TVBS董座卡關！丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理

TVBS董座卡關！丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理

據轉述，丁廣鋐有向董事會反應，希望不要董事長(陳文琦)同時兼任總經理，畢竟TVBS電視台的三個頻道，其中有二個是新聞，專業經理人還是需要的，建議總經理還是要找外面的新聞傳播這方面的專業經理人來擔任比較適合，對公司營運、形象會比較正面、比較長遠。

OnePlus 8系列確定4月14日直播亮相！　全系列支援無線充電

OnePlus 8系列確定4月14日直播亮相！　全系列支援無線充電

用政治鬥爭解讀NCC太沈重

用政治鬥爭解讀NCC太沈重

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權

分析師：iPhone 12目前進度停滯

分析師：iPhone 12目前進度停滯

關鍵字：

NCC5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面