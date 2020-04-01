大愛！求把呼吸器留給年輕病人　比利時90歲阿嬤辭世

▲90歲的霍伊萊茨面臨生死關頭，白願把呼吸器留給年輕的病人。(圖／翻攝自臉書@Suzanne Hoylaerts)

國際中心／綜合報導

外媒報導，比利時一名住在盧貝克市( Lubbeek)附近的90歲阿嬤霍伊萊茨(Suzanne Hoylaerts)，日前因為感染新冠肺炎不幸離世。她在面臨生死關頭時前曾拒絕接受呼吸器治療，她告訴醫生說：「請將它們留給更年輕的病人吧！」

「福斯新聞網」報導，霍伊萊茨之前因為出現食慾不振和呼吸急促等症狀，由女兒裘蒂絲送到醫院診治，隨後被驗出新冠病毒檢測結果呈陽性。霍伊萊茨在3月20日住進醫院，但不幸在兩天後辭世。她當時告訴醫生說：「我不想使用呼吸器，把它留給年輕的病人吧，我已經有過一段美好的人生。」

裘蒂絲表示，母親住院後自己打理一切，並且「認真對待隔離」。家人們不知她是如何感染新冠病毒的。裘蒂絲在母親去世後說：「我沒能跟她道別、我甚至無法參加她的葬禮。」

目前由於防控疫情需要，許多國家已經禁止舉行葬禮、婚禮、生日派對和其他聚集性活動。 呼吸器是被用來救治新冠肺炎重症者的重要工具，但在疫情肆虐當下，各國醫院都面臨呼吸器短缺的問題。

霍伊萊茨的故事在網路被披露後，獲得無數網友的讚揚。一位網友留言說：「不是所有的英雄都穿斗篷！」另一名網友則說：「我們不會忘記她。」相關報導請看這裡