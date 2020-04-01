紐約數百醫護感染3死　護理師哭訴：我們執行自殺任務

▲紐約醫護人員為防護設備嚴重不足，讓他們暴露在被感染的高度風險中。 （圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國紐約市新冠肺炎確診病例已超過4萬例，數百名醫護人員因為防護設備不足而感染新冠病毒。布朗克斯區雅可比醫療中心的一名資深的護士說，該中心的醫生和護理師正在執行的是一項「自殺任務」。

據《纽約每日新聞報》網站周二(31日)報導，在雅可比醫療中心工作了5年的護士卡布瑞拉說，因為沒有足夠的防護設備，醫生護士和病人們一同暴露在感染病毒的風險中。

卡佈雷拉淚眼汪汪的告訴記者說，一名同事星期二因出現呼吸困難等症狀住進了這家醫院：「他一直待在家裡，直到需要照顧時才來住院。他無法呼吸。看著病人經歷這些已經夠難受了，看著自己人經歷這一切更讓人痛苦。」

卡布瑞拉的同事奧克蘭感染新冠病毒後於3月28日死亡。卡布瑞拉說：「一名女護理師上周末去世了。我們當中已經有人生病了。誰來取代我們？」

卡布瑞拉每周需要工作三到四天，照顧大批湧進來的病人。 每次值班時間長達12個小時，從早上7點到晚上7點半，有的時候甚至更長。 她感歎說，儘管媒體已報導了防護裝備短缺，但似乎仍沒有傳達到聯邦政府：「說得直白點，我們正在執行的是一項自殺任務。」

她表示，一些醫生自己購買醫療設備，護理師則依賴社區團體捐贈的設備，護理師每天要使用一套紙巾，連續5天使用同一個口罩。通常在跟病人接觸期間穿的黃色長袍，穿得比正常情況下更長，所有這些都會造成交叉感染。一年前，按照美國疾控中心的指導方針，這些都是要燒毀的。

報導稱，美國疾控中心已經改變指導方針，以應對口罩和防護設備短缺的問題。紐約州護理師協會發言人伯格說，紐約市所有的醫院都要求護士使用N95口罩，直到口罩弄髒為止，一些護理師還被要求生病後才可以使用防護裝備，儘管存在感染病人的風險，但出現症狀的護理師甚至也被要求繼續工作。

據報導，目前紐約已有3名護理師因感染新冠病毒死亡，除了雅可比醫療中心的奧克蘭之久外，另外兩人是曼哈頓西奈山醫院的凱利和布魯克林區國王郡醫院的洛科科。

據《芝加哥論壇報》報導，紐約市已有4萬多人感染新冠病毒，1096人死亡。這場大流行病將開始對那些最需要與其戰鬥的人造成傷害：醫院和診所的醫生、護理師和其他工作人員。

曼哈頓的哥倫比亞大學歐文醫學中心的主管要求外科醫生自願前往前線，因為前線一半的醫護人員已經感染了新冠病毒。紐約市一家大型醫院的醫生描述，這裡就是「一個病毒培養皿」，已有200多名醫院工作人員被感染。