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台指期連假前跌43點　分析師：1-2周持續震盪整理、市場恐慌情緒濃

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▲▼台指期4月1日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期4月1日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

即將進入清明連假，台指期今（1）日開盤下跌7點，來到9588點，隨後震盪整理在平盤附近徘徊，盤中雖一度攻上9650點，漲55點，不過尾盤出現賣壓，拉回平盤以下來到9551點，終場以9552點作收，下跌43點，與現貨相較，逆價差111.63點。

展望後市，統一期貨投顧經理廖恩平分析，未來1-2周持續震盪整理，最快一周後才會止穩，屆時再看是否有反攻機會。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，今天盤中美國傳出未來新增死亡人數會超出預期，因此導致美股電子盤一度下跌7百多點，而台指期則是因為連假前夕在收盤前也出現一股下壓，且從目前電子盤開盤來看也有出現明顯下壓格局，這也顯示目前市場上出現擔憂情緒。

廖恩平也說，連假前確實很難上漲，主要為靠近萬點壓力，再加上連假前會有一股調節壓力，實際上在連假期間不確定性上升，首先就是美國周五即將公布最新的非農就業數據，再來就是美國死亡案例會增加，以上原因都讓市場趨向保守觀望態度。

因此，廖恩平也說，目前台指期整個月線往下，因此推估在未來的一周至兩周都還會持續下跌，若是較樂觀的預估，就是會在月線及十年線間震盪整理，最快也要一周的時間整理，屆時才能看是否有機會止穩反攻。

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