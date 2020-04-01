海外網購族注意！包裹進口　整批會員實名認證　關務署鎖定蝦皮、淘寶

▲蝦皮官網（圖／翻攝自蝦皮官網）

記者吳靜君／台北報導

海外網購族注意！財政部關務署4月16日起，要全面實施進口實名制避免冒名通關等弊端。不過，至3月底實名認證App下載次數仍然太低，關務署再出奇招，鎖定蝦皮、淘寶等知名境外電商，整批會員實名認證，預計六月底前未完成。

許多民眾不清楚，跨境網購貨物報關進口時，報關業者應取得進口人委任文件，不過過去紙本委任對民眾的個資保護不足，所以關務署委託關貿設計「EZ WAY易利委」，民眾可以透過綁定手機就可以完成實名認證、省時又可以保護個資。此外，關務署公告，自4月16日起收件人未經實名認證的包裹，僅首次可放行通關。第2次將不受理通關，提醒民眾快下載官方APP進行認證，避免收不到網購包裹。

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不過，立委質詢時質疑，關務署所設計的App下載率太低。民進黨立委莊瑞雄問及，一年的包裹量到底有多少？而關務署的實名認證App的量是多少，到底下載的比率與包裹的數量是不是不成正比。

關務署署長謝鈴媛表示，目前每日包裹大約是17萬件，每年大約有6000萬件，但是到3月底App的的下載有32萬人次，占每年海外網購人次的6%。

關務署表示，雖然目前App下載次數偏低，但是自從關務署宣布強制執行施行「實名認證」，且3月有明顯的增加，顯示政策的宣導還是有效果，但是相對海關每日要處理的包裹，下載人次還是偏低。

民進黨立委江永昌則指出，關務署的實名認證App一點都不好用，許多網友反映「麻煩又不方便！」「運費突然暴增等！」。關務署表示，在收費方面已經有協調過，絕對不會將其他的費用反映在運費上。

▲淘寶網頁 。（圖／翻攝自淘寶官網）

謝鈴媛表示，所以現在也與蝦皮、淘寶洽談，整批會員實名認證。淘寶的主要物流公司順豐、捷豐約已經完成五成，而蝦皮則也在進行，6月底應該可以完成。

而4月16日起強制執行實名認證，因海關人力有限，加上部分遇上疫情旅客搭機回台，海關部分人力也要處理，所以會先鎖定「高風險」的包裹推行不受理報關，但是一定會擴大實施。

謝鈴媛表示，民眾如果透過淘寶海外購物如果透過非官方集運，風險就會特別高，所以建議別透過非官方集運並且實名認證，避免等不到貨！