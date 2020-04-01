證交所攜手寬量國際　無懼疫情干擾推線上引資說明會

▲ 台灣證券交易所。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所表示，為搭建臺灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，與寬量國際財務顧問公司（QIC）、群益金鼎證券將於4月6至10日共同舉辦「Taiwan CEO Week On Air」線上臺灣投資說明會，首度採用連線參與方式，讓33家與會的臺灣上市、上櫃及興櫃公司CEO，能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

證交所每年於國內及國際重要金融中心舉辦臺灣投資說明會，向國際法人推介臺股優勢與投資價值。過去國際法人偏好與投資對象面對面交流，因此說明會皆以實地進行。近期受到新冠肺炎疫情影響，眾多實體會議取消或延期，連帶影響我國上市櫃公司與國際法人交流機會，對中小型公司而言，衝擊更為明顯。此回證交所聯合業者以創新數位方式舉辦一連五日的大型線上投資說明會，不但匯集我國半導體、電子、傳產及金融產業上市櫃公司，也一舉擴大邀請全球機構投資人共襄盛舉。

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投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行會談外，亦將舉辦線上實況專題演講，由證交所及國際財經專家向與會投資人說明臺股投資優勢。

證交所表示，高度重視各方市場參與者的權益，即使在防疫期間，市場服務亦未曾中斷，反而藉此機會，檢視如何運用科技降低資本市場活動成本，全力維護我國上市公司與投資人權益。目前證交所已規劃完整線上服務配套方案，自今年二月以來，陸續舉辦線上公司治理評鑑宣導課程，便利上市公司了解我國公司治理評鑑制度最新發展；並協助上市公司舉辦線上法說會，讓國內投資人可透過WebPro 3.0影音傳播網轉播取得公司最新財務業務資訊，國內市場溝通順暢無虞。

本次進一步舉辦線上臺灣投資說明會，是證交所服務上市公司及海外機構法人的一大創新，對部分較需支援國際行銷的中小型企業而言，更是重要的工具資源，預計可協助眾多上市櫃公司聯合向國際招手。