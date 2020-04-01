載有383人！希臘郵輪20人確診　急停靠港口隔離檢疫

▲圖為疫情爆發期間，希臘一對夫婦坐在雅典南部海邊看海。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據希臘警方1日說法，希臘一艘郵輪「范尼塞洛斯號」（Eleftherios Venizelos）有約20名乘客確診新冠肺炎（COVID-19）後，船隻隨後停靠在雅典周邊的港口進行隔離檢疫。

《中央社》引述《法新社》指出，「范尼塞洛斯號」載有383名乘客與船員，其中33人為希臘公民，還不清楚其他人員的國籍。 希臘警方表示，這艘船上約20人確診後，接著停靠鄰近雅典的港口，展開隔離檢疫程序。

該艘郵輪屬於希臘最大客運公司之一ANEK LINES，原本從土耳其航行至西班牙，3月22日停泊在彼里夫斯港（Piraeus），位於雅典西南約12公里處。警方指出，因為西班牙發生嚴重疫情，這艘郵輪無法前往。另外，船上約20人確診，必須停靠彼里夫斯港。