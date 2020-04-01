富士山暗藏殺機？　「火山灰」3小時能癱瘓東京交通

▲富士山有「不死山」或「不盡山」之稱（日語中，「不死」和「不盡」的發音都與「富士」接近）。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日本政府中央防災會議工作小組表示，只要富士山發生大規模噴發，東京首都圈將降下大量火山灰，3個小時內就能讓鐵路和高速公路等運輸工具癱瘓。

根據《路透社》報導，日本政府中央防災會議工作小組表示，模擬火山噴發的結果顯示，一點點的火山灰就足以讓富士山東北方約100公里的東京地面列車無法行駛，配電設備也會因此故障。不僅如此，累積的火山灰將會阻塞發電廠的過濾器，還會使能見度降為零。

據《日本共同社》報導，工作小組強調，雖然富士山噴發導致人員死亡的可能性較低，但鐵路和汽車行駛將會受到限制，同時會發生大範圍停電和斷水等情形，社會將陷入一片混亂。

富士山最後一次噴發雖可追溯至超過300年前，但目前仍相當活躍，需謹慎觀察，一旦爆發便將波及靜岡、山梨以及從神奈川北部至東京的部分地區，將可能造成火山灰壓垮木製房屋的情況，若房屋垮塌就可能造成人員傷亡。

東京大學名譽教授、防災會議小組召集人藤井敏嗣（Toshitsugu Fujii）在發表的報告中提出，現在就必須開始規劃應急措施以及長期善後方案，若等到火山真的噴發就太晚了。

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